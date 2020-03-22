Что такое дарсонваль?

Дарсонвализация – это способ электролечения, при котором на отдельные зоны тела оказывается влияние высокочастотным переменным пульсирующим током небольшой мощности. Ощущения, какие способен ощущать человек при процедуре дарсонвализации, похожи с покалыванием. В зависимости от подобранного способа покалывание может быть нежным, едва лишь уловимым, или более активным, как будто напоминающим ожог крапивой. В определенных вариантах уже после сеанса дарсонвализации кожа может несколько покраснеть. Через особый вакуумный стеклянный катод подается высокочастотный импульсный переменный электроток. Воздух в электроде ионизируется. В результате того, что стекло – диэлектрик, но туловище проводит электроток, создается разница потенциалов. В результате совершается разряд (либо, как сообщают врачи, «пробой», что зрительно похож на маленькую молнию). В связи от того, на какую зону туловища либо углубление будет являться влияние электрического тока, применяют разнообразные насадки-электроды.

Где используется дарсонваль?

Дарсонваль проявляет влияние на районном уровне. Электрический электроток также формируемое им тепло активизируют мышцы, ткань также прочие неглубокие ткани, содействуют усилению кровотока в небольших сосудах также снятию их спазмов. При дарсонвализации в следствии электро разрядов кроме того появляются озон также соединения азота, которые хорошо оказывают влияние на тело также уничтожают бактерии.

для лица подразумевает применение двух способов – контактного также неконтактного. При контактном способе катод касается поверхности кожи. При неконтактном катод находится на определенном дистанции над кожей (от 1 вплоть до 20 миллиметров). В данном случае используется более значительное напряжение.

Контактная вариация дарсонвализации больше всего применяется для лечения целлюлита также варикоза, профилактики старения кожи лица также выпадения волос, ликвидирования микроорганизмов на коже.

Кто покупает Дарсонваль?

70% - девушки в возрасте от 15 вплоть до 100 лет, приобретающие устройство с целью индивидуального применения, но кроме того для выполнения процедур ребятам также подросткам (в главном – для излечения подростковой угревой сыпи);

30% — представители сильного пола в возрасте от 35 вплоть до 65 года, приобретающие устройство в свойстве уникального также нужного подарка членам семьи (супругам, сестрам, мамам, бабушкам также т.д.).

При занятии на устройстве косметолог способен применять насадки-электроды разных конфигураций – грибовидную, в варианте расчески, палочки, также т.д. Перед применением катод протирают спиртом, а потом высушивают. Немаловажно, для того чтобы кожа либо волосы пациента были чистейшими также сухими. Кожа не обязана содержать косметических средств, в составе каковых находятся спирт также кислоты. По этой причине пред процедурой рекомендовано основательно очистить кожу от грязи также косметики, а потом высушить. Длительность сеанса может быть от 2 вплоть до 10 мин.. Однако одна-единственная процедура не обеспечит результата. Всего может понадобиться до 10-20 процедур, для того чтобы были видны улучшения.

Для дезинфекции кожи больше всего применяется грибовидная насадка. Массаж при поддержки грибковой насадки осуществляется 7-10 мин.. Всего проводится 10-15 аналогичных процедур через день.

При войне с морщинками кроме того применяется грибовидная микронасадка.