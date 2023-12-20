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Какие бывают методы контрацепции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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medongroup-ufa.ru
Методы контрацепции для женщин и мужчин: гормональные, внутриматочные, барьерные и хирургические. Преимущества и недостатки каждого способа. Подбор метода контрацепции у врача.

Какие бывают методы контрацепции

45 % беременностей в мире незапланированные и связано это с неверным выбором контрацепции или ее игнорированием. Современные методы защиты разделяются по способу воздействия.

Гормональные контрацептивы

Средства, содержащие эстрогены и прогестины, подавляющие овуляцию и предотвращающие зачатие. К ним относятся противозачаточные таблетки, пластыри, импланты и кольца, оказывающие влияние на гормональный фон.

Гормоны регулируют работу систем в организме человека, поэтому их использование имеет побочные эффекты: резкие изменения веса и настроения, головные боли, тошнота, увеличение риска развития тромбозов. Назначение гормональных контрацептивов требует тщательного медицинского обследования и контроля во время приема препаратов.

Внутриматочные средства

Гормональные или медные спирали внутри матки предотвращают появление оплодотворенной яйцеклетки за счет препятствия проникновению сперматозоидов. Внутриматочные средства устанавливаются гинекологом на приеме и не могут использоваться несовершеннолетними и нерожавшими девушками.

Спирали не устанавливаются при наличии онкологических или воспалительных заболеваний половой сферы, структурных аномалий матки и маточных кровотечений. Также могут возникнуть проблемы при установке у пациенток со стенозом шейки. При ношении спиралей требуется ежемесячно проверяться у врача-гинеколога на предмет отсутствия воспаления.

Барьерные контрацептивы

Единственный вид, не оказывающий влияния на гормональный фон партнеров. К ним относятся мужские и женские презервативы, влагалищные диафрагмы и цервикальные колпачки. Барьерные контрацептивы блокируют попадание сперматозоидов напрямую, с помощью физической преграды.

Хирургическое вмешательство

Стерилизация используется для предотвращения беременности на постоянной основе. Проводится как у мужчин, так и у женщин и является окончательным методом контрацепции.

У парней стерилизация называется вазэктомией. Это процедура, при которой хирург удаляет или перекрывает каналы, переносящие сперматозоиды. Стерилизация производится под местным наркозом и занимает 30 минут. После операции мужчина может продолжать вести активную половую жизнь, однако его сперматозоиды уже не будут оплодотворять яйцеклетку.

У женщин стерилизация называется тубэктомией. Это процедура, при которой хирург удаляет или перекрывает трубы, соединяющие яичники и матку. Это не дает сперматозоидам достичь яйцеклетки и предотвращает беременность. Тубэктомия проходит под общим наркозом или под местной анестезией и занимает 1 час.

Стерилизация считается самым надежным методом контрацепции, который почти не имеет нежелательных побочных эффектов. Так как это окончательный способ, необходимо тщательно обдумать решение.

Выбор подходящего метода контрацепции должен приниматься на консультации с врачом на основе возраста, предпочтений пациента и образа жизни. Важно помнить, что некоторые способы могут иметь побочные эффекты и взаимодействовать с другими лекарствами или медицинскими проблемами. Поэтому рекомендуется записаться к гинекологу или андрологу, чтобы обсудить ограничения и подобрать подходящий вам метод.

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