Гистероскопия матки в Москве

Женское здоровье – одна из важнейших составляющих счастливой жизни. Представительницам слабого пола необходимо следить за состоянием собственного организма и при необходимости обращаться к гинекологу.

Гистероскопию матки проводят в лечебно-диагностических целях. С помощью этой процедуры осматривают маточную полость. Если нужно, выполняются лечебные манипуляции. Это может удаление полипов, инородных тел и другое.

Особенности

Манипуляция выполняется с помощью специального оптического прибора, который оснащен камерой и осветительным элементом. Гистероскопия рекомендуется в следующих ситуациях:

бесплодие неясной этимологии;

проблемы с вынашиванием плода;

полипы, инородные тела и прочие дисфункции матки;

кровотечения вне месячного цикла.

Во время исследования врач видит изображение, которое в увеличенном виде выводится на экран. Это позволяет оценить состояние здоровья пациентки. Даже минимальные изменения матки будут заметны.

Обычно вместе с гистероскопией выполняют биопсию. Это процедура, предполагающая забор небольшого куска ткани. Полученный материал отправляют в лабораторию для дальнейшего исследования.

Преимущества

Гистероскопия матки – процедура, имеющая множество сильных сторон, среди них:

высокая точность;

применение совместно с биопсией;

безопасность;

возможность лечебных манипуляций.

После гистероскопии у врача появляются точные данные относительно состояния исследуемой матки. Если к этому добавляются результаты биопсии, картина становится еще яснее.

Гистероскопия имеет очень низкую вероятность осложнений. Это практически безопасный способ, который не оказывает какого-либо негативного влияния на пациенток. Помимо диагностики, есть возможность проводить лечебные манипуляции. Все зависит от разновидности конкретной процедуры.

Куда обращаться

Пройти гистероскопию матки в Москве вы можете в ЭКО центре «АльтраВита». Клиника работает с 2002 года и хорошо зарекомендовала себя в этой сфере. В центре придерживаются индивидуального подхода и уделяют особое внимание каждой будущей маме.

В клинике работают опытные профессионалы, применяется современное оборудование и специальные инструменты. Центр оснащен одной из лучших лабораторий. Для пациенток созданы комфортные условия. Помимо гистероскопии, в клинике можно пройти и другие лечебно-диагностические процедуры.