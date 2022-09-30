Лечение у дерматолога-онколога

Родинки, бородавки и прочие кожные образования нередко портят внешний вид человека. Особенно трепетно к этому относятся представительницы слабого пола. В каких-то случаях этой проблеме не придается большого значения. Но если такая родинка находится на видном месте, то ее можно удалить.

Однако вам не нужно сразу же обращаться в косметический салон. Лучше записаться на консультацию к дерматологу-онкологу. Специалист должен убедиться, что с вашей родинкой или бородавкой все нормально, ведь в некоторых случаях кожные образования указывают на наличие меланомы (рака кожи).

Что делать

При удалении родинки, бородавки, папилломы придерживайтесь такой последовательности:

успокойтесь;

обратитесь к дерматологу-онкологу;

сделайте гистологию;

удалите родинку (если это разрешено).

Спокойствие

Сейчас появилось множество различных статей и роликов, в которых на людей нагоняют страх. В результате человек начинает пугаться своей родинки, думая, что у него рак. Конечно, полностью исключать такого варианта тоже не стоит. Но зачем переживать раньше времени?

Консультация специалиста

Общение со специалистом во многих случаях поможет вам решить проблему. Врач успокоит вас, сообщив, что родинка не представляет какой-либо опасности. Если она вам не мешает и никак не смущает, то удалять ее нет смысла.

Если родинка поменяла окрас или структуру, воспалилась или появился зуд, это уже становится серьезным поводом для проверки. В такой ситуации сразу же посетите врача.

Важность гистологии

Специалисту необходимо исследовать вашу кожу, для чего и делается гистология. Из родинки, бородавки или другого образования берется часть ткани и отправляется на анализ. Гистология позволяет выявить, есть у вас злокачественная опухоль или нет.

Удаление

Когда сданы необходимые анализы и выполнен осмотр, можно будет переходить к самому удалению. Однако обращаться для этого в косметический салон все же не стоит. По крайней мере, нужно доверять только специалистам с необходимым опытом.

Неправильное удаление кожного образования чревато серьезными последствиями. Есть мнение, что в каких-то случаях это может привести к раку кожи. Хотя данная точка зрения до конца не доказана, лучше не игнорировать подобную опасность.

Так что доверьте такую работу медицинскому специалисту. С удалением родинки справится профессиональный дерматолог онколог. Все будет сделано правильно и безопасно.