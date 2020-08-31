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Как избавиться от страхов перед походом к стоматологу

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Последние достижения медицины позволяют лечить зубы безболезненно и с комфортом для пациента

Современные стоматологии Санкт-Петербурга мало напоминают клиники из советского прошлого, где понятия «лечение зубов» и «боль» являлись тождественными, а применение анестезии было чисто номинальным. Последние достижения медицины позволяют лечить зубы безболезненно и с комфортом для пациента, но страх перед стоматологическим кабинетом у большинства пациентов всё равно сохраняется.

Преодолеть эту псевдогенетическую боязнь возможно, если напомнить себе следующее.

О чём нужно помнить, записываясь на приём к дантисту

  • Обезболивание в стоматологиях XXI века, действительно, очень эффективное. Это уже не те уколы лидокаина и новокаина, которые сами по себе причиняли больше боли, чем снимали её. О препаратах, используемых сегодня для любых серьёзных манипуляций с челюстью, сами стоматологи говорят, что крепче них только общий наркоз. К слову, и эту услугу тоже возможно заказать.
  • Пломбирование цементом, после которого долго нельзя ни есть, ни пить, больше не применяется. Нынешние пломбы изготавливаются из высококачественных композитных материалов, которые не только «сушатся» с использованием специальной УФ-лампы прямо в процессе приёма у врача, но и выглядят как родные зубы и служат годами.
  • Записаться и прийти в кабинет можно практически в любое время. Больше не нужно выстаивать очереди за талонами и отпрашиваться с работы. В особых случаях и по договорённости стоматолог готов принять даже ночью, не говоря о праздничных и выходных днях, в которые почти любая частная клиника принимает по умолчанию.
  • Нет необходимости проходить лечение у доктора, который вам не нравится. Если что-то в общении со стоматологом пошло не так и искать компромиссы нет желания, можно просто попросить заменить врача. Обычно администрация идёт навстречу, хотя сами прецеденты таких просьб редки. Одни из главных критериев приёма на работу в зубоврачебный кабинет сегодня — это профессионализм и коммуникабельность, поэтому конфликтов практически не случается.
  • Оплатить лечение можно в рассрочку. Эту услугу предоставляет большинство крупных стоматологий. При такой форме оплаты средства выплачиваются вами в течение оговорённого срока. Сумма платежа может быть одинаковой для каждого взноса, а может постепенно уменьшаться. Также есть возможность при появлении денег выплатить весь долг сразу.

Таким образом, белоснежная и здоровая улыбка сегодня, действительно, доступна каждому. Нужно только преодолеть страхи и отыскать «своего» доктора, поход к которому всегда будет доставлять радость.

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