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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Телевизор Philips не включается, что можно предпринять

Телевизор Philips не включается, что можно предпринять

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pochinim-tv24.com
Для многих людей телевизор Philips служит эталоном качества. Этот аппарат может прослужить верой и правдой много лет и после окончания гарантийного срока.

Для многих людей телевизор Philips служит эталоном качества. Этот аппарат может прослужить верой и правдой много лет и после окончания гарантийного срока. Как и любая другая техника, эта тоже может выйти из строя в самый неподходящий момент. Приобретать новый телевизор не каждому человеку по карману, гораздо выгоднее отремонтировать проверенный временем аппарат. Но доверить это необходимо опытным мастерам, которые точно смогут вернуть бытовую технику в строй. В специализированных мастерских обычно имеются все необходимые детали и оборудование, с помощью которых можно восстановить работоспособность телевизора в короткие сроки.

Причины часто встречаемых поломок

Вначале требуется установить причину, по которой аппарат перестал нормально функционировать, а лишь потом браться за ремонт. Если телевизор Филипс не включается, основанием для этого становится несколько факторов. Вот некоторые возможные решения:

  • Проверьте подключение к источнику питания, с этого должен начинаться любой ремонт. Убедитесь, что телевизор правильно подключен к розетке и что она работает. Попробуйте подключить какую-то другую бытовую технику к той же розетке, это поможет убедиться, что она функционирует нормально. Неисправность вилки или шнура питания нельзя исключать. Простая проверка может помочь избавиться от дорогостоящих услуг.
  • Проверьте пульт дистанционного управления. Убедитесь, что батарейки в нем управления не разряжены. Попробуйте заменить их и снова попробовать включить телевизор. Это тоже частая причина неисправностей бытовой техники.
  • Перезагрузите телевизор. Для этого выдерните его вилку из розетки, подождите пару секунд и верните все на место. Иногда простая перезагрузка может решить проблему.
  • Убедитесь, что все кабели, подключенные к телевизору (например, HDMI, антенна), надежно прикреплены и не повреждены. Попробуйте заменить непригодный к службе аксессуар, если это возможно.

Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, то это означает, что есть проблемы с аппаратной частью телевизора. В этом случае рекомендуется сразу звонить в авторизованный сервисный центр Philips для диагностики и ремонта техники. Чаще всего понадобится восстановить нормальную работу блока питания, системной платы или разъема питания.

Помните, что услуги профессиональных техников помогут вернуть работоспособное состояние аппарата. Им может потребоваться дополнительная информация о конкретной модели телевизора и ситуации, чтобы дать более точные рекомендации. Оставить заявку на ремонт часто можно прямо на сайте таких компаний.

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