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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Преимущества лечения в Израиле

Преимущества лечения в Израиле

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Опубликовал: Алексей Морозов
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shebaonline.ru
При наличии какого-то серьезного заболевания, многие доктора советуют пациентам поехать на лечение в Израиль.

При наличии какого-то серьезного заболевания, многие доктора советуют пациентам поехать на лечение в Израиль. Здесь есть, как широкопрофильные клиники, так и узкопрофильные. К клинике широкого профиля относится такой медицинский центр, как Шиба.   В подобных поликлиниках, как правило, есть онкологические отделения, есть восстановительные и гинекологические отделения, а также кардиологические и так далее.

 Говоря иными словами, выбирая лечение в Израиле, совсем не обязательно искать какую-то определенную узконаправленную клинику. Достаточно обратиться в любой зарекомендовавший себя с положительной точки зрения медицинский центр. В представленной ниже информации подробно описаны самые популярные отделения, присутствующие в поликлиниках, которые принимают пациентов из других стран, особенности их оснащения.

 Реабилитационные центры в клиниках Израиля

 Как правило, в каждом медицинском центре израильской клиники существуют реабилитационные центры. Здесь оказываются соответствующие услуги по таким направлениям, как:

  • восстановление слуха и речи;
  • психиатрическая помощь;
  • ортопедическое восстановление;
  • неврологическое восстановление.

 Любой реабилитационный центр в медицинских учреждениях Израиля оснащен самыми передовыми технологиями. Здесь успешно лечатся разные заболевания нервной системы, болезни Паркинсона. Есть все необходимые инструменты и оборудование для того, чтобы пациенты могли совершенствовать свои навыки и проходили реабилитацию, как можно быстрее.

 Родильные отделения в израильских клиниках

 Подобные отделения в медицинских центрах Израиля полностью посвящены здоровью женщин. Как правило, здесь оказывается огромное количество услуг, начиная от обычных гинекологических осмотров и заканчивая ведением беременных женщин и принятия у них родов. В подобных отделениях, как правило, очень хорошо лечатся разные патологии в сфере репродуктивной эндокринологии, проводятся процедуры по сохранению фертильности, успешно лечится бесплодие.

 Кардиологические отделения

 Это еще одна категория отделений, которые присутствуют практически в каждом медицинском центре Израиля. В таких отделениях работают высоко профильные специалисты. Здесь проводятся достаточно сложные хирургические операции, связанные с восстановлением работы сердца и кровотока в сосудах.

При необходимости многих пациентов после подобных вмешательств отправляют в присутствующие в этих же медицинских центрах, реабилитационные отделения. Говоря иными словами, приезжая в Израиль, можно получить не только качественное лечение, но и эффективное восстановление и реабилитацию после любого вмешательства.



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