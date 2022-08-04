Преимущества лечения в Израиле

При наличии какого-то серьезного заболевания, многие доктора советуют пациентам поехать на лечение в Израиль. Здесь есть, как широкопрофильные клиники, так и узкопрофильные. К клинике широкого профиля относится такой медицинский центр, как Шиба. В подобных поликлиниках, как правило, есть онкологические отделения, есть восстановительные и гинекологические отделения, а также кардиологические и так далее.

Говоря иными словами, выбирая лечение в Израиле, совсем не обязательно искать какую-то определенную узконаправленную клинику. Достаточно обратиться в любой зарекомендовавший себя с положительной точки зрения медицинский центр. В представленной ниже информации подробно описаны самые популярные отделения, присутствующие в поликлиниках, которые принимают пациентов из других стран, особенности их оснащения.

Реабилитационные центры в клиниках Израиля

Как правило, в каждом медицинском центре израильской клиники существуют реабилитационные центры. Здесь оказываются соответствующие услуги по таким направлениям, как:

восстановление слуха и речи;

психиатрическая помощь;

ортопедическое восстановление;

неврологическое восстановление.

Любой реабилитационный центр в медицинских учреждениях Израиля оснащен самыми передовыми технологиями. Здесь успешно лечатся разные заболевания нервной системы, болезни Паркинсона. Есть все необходимые инструменты и оборудование для того, чтобы пациенты могли совершенствовать свои навыки и проходили реабилитацию, как можно быстрее.

Родильные отделения в израильских клиниках

Подобные отделения в медицинских центрах Израиля полностью посвящены здоровью женщин. Как правило, здесь оказывается огромное количество услуг, начиная от обычных гинекологических осмотров и заканчивая ведением беременных женщин и принятия у них родов. В подобных отделениях, как правило, очень хорошо лечатся разные патологии в сфере репродуктивной эндокринологии, проводятся процедуры по сохранению фертильности, успешно лечится бесплодие.

Кардиологические отделения

Это еще одна категория отделений, которые присутствуют практически в каждом медицинском центре Израиля. В таких отделениях работают высоко профильные специалисты. Здесь проводятся достаточно сложные хирургические операции, связанные с восстановлением работы сердца и кровотока в сосудах.

При необходимости многих пациентов после подобных вмешательств отправляют в присутствующие в этих же медицинских центрах, реабилитационные отделения. Говоря иными словами, приезжая в Израиль, можно получить не только качественное лечение, но и эффективное восстановление и реабилитацию после любого вмешательства.







