Самые красивые туристические города в Таиланде

Таиланд удивителен. Сколько бы туристы ни приезжали в эту страну, всегда найдется город или место, способные поразить отдыхающих своим восточным очарованием и природной красотой. О трех городах в Таиланде, которые обязательно стоит посетить туристу, мы вам сейчас и расскажем.

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Аюттхайя

Расположен: в 70 км севернее Бангкока.

Основные достопримечательности: развалины древней цивилизации.

Этот город был основан в 1350 году на пересечении торговых путей Поднебесной, Малайзии и Индии. Его традиционные восточные древние строения, сохранившиеся до наших дней, признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО и привлекают туристов своей аутентичностью. Прогуляться по восточным улочкам 14 века и полюбоваться на каменные замки можно в рамках экскурсии из столицы Таиланда. Экскурсионные туры длятся один день, приобрести их можно во всех турагентствах Бангкока.

Чианграй

Расположен: северный Таиланд, провинция Чианграй.

Основные достопримечательности: Белый храм Ват Ронг Кхун.

Об этом храме знают все в Таиланде. Он выполнен из дерева и камня, украшен резьбой ручной работы: у основания храма высечены кости и черепа, его входы охраняют воины на драконах, а крышу украшает лепнина с интересными узорами. Город знаменит не только храмом, но и своей уникальной природой. Здесь можно прогуляться по горным хребтам, попробовать свои силы в скалолазании и посетить утренние медитации на вершине горы.

Канчанабури

Расположен: запад страны, провинция Канчанабури.

Основные достопримечательности: мост через реку Квай, заповедник "Мир слонов", военное кладбище.

Сюда едут все любители истории. Во время Второй мировой войны на месте Канчанабури был построен лагерь для военных заключенных. Здесь начиналось строительство железнодорожных путей до Бирмы, которые впоследствии получили название "Дорога Смерти": военнопленные умирали во время тяжелых работ, а их тела так и остались погребенными под дорогой. В этом же городе есть знаменитый мост, соединяющий два берега реки Квай, который стал центральным образом в голливудском военном фильме 1957 года.