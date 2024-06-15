7 проверенных способов получить резидентскую визу в ОАЭ: инвестиции, бизнес, работа и другие пути к жизни в Эмиратах

В последние годы Объединенные Арабские Эмираты стали настоящим раем для экспатов со всего мира. Привлекательный налоговый режим, развитая инфраструктура и высокий уровень жизни — вот лишь некоторые причины, по которым все больше людей стремятся открыть визу в Дубай и обосноваться в этой удивительной стране.

Но процесс получения резидентской визы может показаться сложным и запутанным. Сегодня мы раскроем семь проверенных способов, которые помогут вам осуществить мечту о жизни в ОАЭ.

Вложения в недвижимость — ваш билет к резидентству

Один из самых популярных и надежных путей получить резидентскую визу ОАЭ — инвестировать в недвижимость стоимостью от 1 миллиона дирхамов (около $272 000). При этом вы становитесь обладателем престижной собственности и получаете возможность проживать в Эмиратах на законных основаниях.

Еще один плюс — виза действительна в течение двух-трех лет с возможностью продления. Так что это отличный вариант для тех, кто планирует остаться в стране надолго или даже переехать сюда на ПМЖ.

Станьте предпринимателем и получите резидентство в ОАЭ

Хотите развивать бизнес в одном из самых привлекательных регионов мира? Тогда открытие компании в Эмиратах — ваш путь к резидентской визе. При регистрации фирмы или коммерческого предприятия вы автоматически получаете резидентский статус.

Причем выбор форм собственности весьма разнообразен — от полностью принадлежащих иностранцам фирм до совместных предприятий с местными партнерами. Главное требование — наличие достаточного стартового капитала и арендованного офиса.

Начните карьеру в ОАЭ — и резидентство обеспечено

Трудоустройство в одной из местных компаний дает вам право на рабочую визу и резидентский статус. Причем круг доступных вакансий невероятно широк — от высококвалифицированных специалистов до сферы услуг и рабочих профессий.

Также ОАЭ предлагает уникальную возможность — визу для самозанятых лиц или фрилансеров. Эта опция позволяет вести частную практику, не будучи привязанным к работодателю.

Вложите средства — и получите резидентство в ОАЭ

Правительство Эмиратов предусмотрело особую инвестиционную визу для тех, кто готов вложить крупную сумму в местные государственные фонды. Минимальный порог инвестиций — 10 миллионов дирхамов ($2,7 млн).

Эта виза выгодна для состоятельных инвесторов, желающих диверсифицировать свои активы. При этом срок ее действия составляет до 5 лет с возможностью продления.

Учеба в ОАЭ может стать путевкой к резидентству

Если вы или члены вашей семьи планируют обучение в одном из престижных вузов ОАЭ, то можете рассчитывать на студенческую резидентскую визу. Ее получают иностранные студенты, зачисленные на программы высшего образования.

Также на визу могут претендовать родители студентов и другие близкие родственники на весь период обучения. Так что это отличный вариант для семейной иммиграции.

Вступите в брак и обретите резидентство

Заключение браков с гражданами Эмиратов дает иностранцам привилегию получить резидентскую визу. Этот путь доступен как для мужчин, так и для женщин — достаточно предоставить свидетельство о браке.

Резидентский статус позволяет супругам арабских граждан жить и работать в ОАЭ на законных основаниях. При этом виза действует до расторжения брака.

Получите престижный "Золотой вид" на жительство

Власти ОАЭ учредили несколько эксклюзивных программ резидентства для привлечения особо ценных кадров и капиталов. Наиболее престижный статус — обладатель "Золотого вида" на жительство.

Его могут получить известные деятели науки, искусства, врачи, инженеры и другие высококвалифицированные специалисты. Также "Золотой вид" доступен для крупных инвесторов при вложении не менее 10 миллионов дирхамов.

Заключение

Дубайское чудо продолжает притягивать тысячи людей из разных стран мира. Процедура получения резидентства в ОАЭ стала проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Выберите подходящий для вас вариант — и отправляйтесь покорять новые горизонты в этом восхитительном эмирате!