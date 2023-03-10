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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Путешествия » Забронировать отель

Забронировать отель

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
renaissance.by
Ренессанс Минск Конгресс Отель и СПА Центр входит в тройку лучших отелей с бассейном и СПА в Минске.

Ренессанс Минск Конгресс Отель и СПА Центр входит в тройку лучших отелей с бассейном и СПА в Минске. В гостинице есть все необходимое для комфортного проживания, празднования примечательных событий, деловых встреч, семейного отдыха, романтических свиданий и мероприятий под открытым небом.

Расположение отеля Ренессанс

Ренессанс Отель и СПА Центр находится в 5 пеших минутах от метро и остановки общественного транспорта, в 5-7 минутах поездки на такси от центра, в 10 минутах ходьбы от государственного музыкального театра и Сендайского сквера. Чуть больше времени (12-15 минут) занимает дистанция от Костела Святого Симеона и Святой Елены или Минского вокзала.

Условия проживания в Премиум отеле Минска

Каждый желающий может забронировать номер в отеле бизнес-класса Ренессанс на ночь или обосноваться в условиях полного комфорта на продолжительный срок. Любой из номеров одинаково идеален для работы и отдыха.

При бронировании гостям Минска предстоит выбирать среди 267 номеров следующих категорий:

  1. номер категории Стандарт;
  2. клубный номер;
  3. делюкс;
  4. полулюкс;
  5. люкс Амбассадор;
  6. угловой люкс;
  7. семейный люкс;
  8. президентский люкс.

Номера оснащены всем необходимым современным оборудованием, включая кондиционеры и сейфы. Более подробно о благоустройстве каждой категории можно узнать на сайте Отеля Renaissance.

На территории Ренессанс Отеля расположены ресторан, R-Bar, СПА-зона с бассейном, открытая терраса на 11 этаже, закрытый лаундж, бесплатная охраняемая парковка и еще ряд приятных удобств. В распоряжении деловых людей – 10 конференц-залов, переговорная, услуги сканирования и печати документов.

Главные удобства и услуги Ренессанс Отеля:

  • Wi-Fi, интернет доступен на всей территории отеля;
  • крытый бассейн;
  • СПА-зона: сауна, джакузи, тренажерный зал, массаж, салон красоты;
  • бизнес-центр;
  • трансфер.

Оплата за проживание производится либо наличными в белорусских рублях по курсу НБ РБ (при заселении), либо картами МИР, Visa, Visa Electron, MasterCard. При бронировании возможен безналичный расчет.

Заезд в гостиницу начинается с 14:00. Освободить номер нужно до 12:00. За дополнительную оплату допускается ранний заезд и поздний выезд.

Питание в отеле

В ресторане «Арбореа» предусмотрен завтрак «Шведский стол» и блюда здорового рациона. Ресторан предлагает большой выбор из свежих фруктов, мюсли, десертов, свежеприготовленных блинов с семгой и сливочным сыром. В клубный номер подают континентальный завтрак, закуски и вино в течение всего дня.

На обед или ужин в «Арбореа» предлагается европейская и белорусская кухня, включающая знаменитые драники, творог, сметану, березовый сок и разнообразную выпечку. Загруженные делами постояльцы могут рассчитывать на своеобразные бизнес-ланчи.

Посетителям ресторана от шеф-повара ежедневно подают игристое шампанское в неограниченном количестве. Его можно заказать и в номер.

Гости отеля всегда могут посетить бар в лобби, который открыт на завтрак, обед и ужин. Там можно не только перекусить в неформальной обстановке, но и попробовать фирменные авторские коктейли.

SPA-центр

В аква-зоне гостей ждет 20-метровый бассейн с температурой воды 27о, зона отдыха с удобными лежаками, джакузи, две финские сауны и травяной чай. Доступ в оздоровительную зону открыт для всех проживающих в отеле круглосуточно и входит в стоимость пребывания.

За отдельную плату в СПА-центре предлагаются всевозможные процедуры по уходу за лицом и телом, в том числе настоящий балийский или классический массаж. Администрация отеля готова организовать Girls Party или празднование дня рождения непосредственно в СПА-центре.

Бронирование отеля в Минске

Для того, чтобы забронировать отель в Минске на https://renaissance.by/booking/, пользователю необходимо заполнить форму онлайн-бронирования: указать даты поездки, заполнить все поля, а для гарантии бронирования – предоставить данные банковской карты. В течение 15 минут на электронную почту пользователя придет подтверждение бронирования. Возможно, чтобы уточнить детали, сотрудник отдела бронирования свяжется с ним по телефону.

Оплатить бронирование можно любым из предлагаемых способов: оплата на месте в момент заселения, безналичный расчет, оплата банковской картой. Посреднические услуги по бронированию предоставляются бесплатно. В случае внесения предоплаты бесплатная отмена брони невозможна и взимается стоимость первых суток.

Отдел бронирования Ренессанс Отеля всегда готов ответить на любые ваши вопросы. Телефон указан в разделе «Контакты».

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