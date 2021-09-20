Что посмотреть в Алуште самостоятельно

Алушта – популярный морской курорт на ЮБК. Его выбирают почитатели активного отдыха. На территории города и его окрестностей сосредоточено немало знаковых достопримечательностей. Стоит заранее узнать, куда обязательно стоит сходить во время отпуска.

Ближайший к Алуште аэропорт находится в Симферополе. Найти бюджетные авиабилеты на лоукостер в Симферополь можно в поисковике https://loukoster.com/.

Алуштинский аквариум

Алуштинский аквариум расположен в самом центре города на улице Горького. В четырех больших залах можно посмотреть на морских обитателей со всего мира. Входной билет для взрослого обойдется 700 рублей, за ребенка до 13 лет придется заплатить 500 рублей. В аквариуме собраны более 250 видов рыб, 8 видов черепах, 5 видов крабов, 3 вида крокодилов. Здесь есть и большая экспозиция ракушек со всего мира. Осмотр всех экземпляров займет час, но посетители часто задерживаются дольше, потому что просто не могут оторвать взгляд от морских обитателей.

Дельфинарии в Алуште

Если вы хотите посмотреть завораживающее шоу в исполнении дельфинов, то Алушта – идеальное место для этого. Здесь работает целых два дельфинария – «Немо» и «Акварель». Выбирать следует тот, который ближе к вашему месту проживания. «Акварель» расположен в центре, рядом с аквариумом, а «Немо» работает в районе Королевского пляжа. Стоимость билета на шоу одинаковая. Для взрослых она составляет около 1 тыс. рублей, дети до 3-х лет могут пройти бесплатно, детский билет стоит 500 рублей.

Парк «Крым в миниатюре»

Недалеко от дельфинария «Акварель» и Алуштинского аквариума расположена еще одна достопримечательность – парк «Крым в миниатюре». В нем собраны уменьшенные копии известных крымских достопримечательностей – дворцов, музеев, крепостей. Детский билет обойдется 500 рублей, взрослый – 700 рублей.

Алуштинская набережная и ротонда

Одна из самых посещаемых бесплатных достопримечательностей города – Алуштинская набережная и ротонда, которая возведена здесь же. Эта монументальная скульптурная композиция была возведена 70 лет назад, но и сейчас сохраняет красоту. Если вы впервые приехали на отдых в Алушту, то обязательно стоит сфотографироваться на фоне ротонды.

Здесь расположен центральный городской пляж, а на набережной работает множество разных заведений общественного питания, поэтому можно совместить посещение этого места с обедом с красивым видом.

Приморский парк

Почитатели пеших прогулок получат удовольствие от посещения Приморского парка. Он тоже находится рядом с набережной. Его рекомендуется посещать летом, когда вокруг царит жара, а в парке всегда сохраняется приятная прохлада, благодаря многочисленным деревьям, которые дают густую тень. Гуляя по парку, стоит осмотреть дачу купца Стахеева. Это еще одна знаковая достопримечательность Алушты.