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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Активный отдых » Уличная еда Стамбула

Уличная еда Стамбула

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
PiXABAY
Стамбул - город, в котором можно найти все: от традиционных сладостей до самых разнообразных булочек, от свежих овощей

Стамбул - город, в котором можно найти все: от традиционных сладостей до самых разнообразных булочек, от свежих овощей до жареных каштанов. Поэтому неудивительно, что Стамбул знаменит своей уличной едой. Она пользуется уважением как у туристов, так и среди местных жителей. На улицах города можно найти множество разнообразных уличных точек, где можно отведать различные блюда. Так, поблизости от дворца Топкапы туристы могут увидеть прилавок с жареной кукурузой. В данной статье рассказывается о наиболее известных блюдах, которые можно отведать в городе. Кстати, в следующей статье мы поговорим о том как купить недвижимость в Турции, чтобы ездить отдыхать не в отель, а к себе домой.

Фаршированные мидии

Интересная и вкусная закуска, состоящая из мидий, фаршированных рисом и приправленных различными специями, включая перец. Мидии продаются поштучно, дополнительно к 1 мидии прилагается лимонный ломтик - с лимонным соком мидии вкуснее. Рекомендуется назвать продавцу число порций, которые вы хотите заказать, чтобы не переесть мидий.

Балык Экмек

Так называется рыбный сэндвич с овощами - излюбленное блюдо туристов. "Балык экмек" в переводе с турецкого значит "рыба в хлебе". Конкретный состав бутерброда таков:

  • тунец, скумбрия или другая рыба;
  • зелёный и красный перец;
  • лук;
  • листья салата;
  • помидоры.

Рыбу предварительно жарят на гриле. Особенно вкусные сэндвичи продают на пристани Эминёню.

Кумпир

Так называется печёная картошка с фаршем. В состав начинки могут входить различные ингредиенты: масло, сыр, оливки, овощи, горох, грибы, кукуруза и даже оливье.

Кокореч

Такое название получили сэндвичи с мясной и овощной начинкой. В качестве мяса используются потроха молочного ягнёнка, жареные на горизонтальных вертелах. Из овощей - зелень и томаты. Мясо мелко рубится ножом и кладётся на булку, за ним - овощная начинка. Желательно запивать кокореч холодным айраном. Приятного аппетита!

Бурек

Буреки — это пирожки из слоёного теста. В качестве наполнителя здесь выступает сладкая начинка, овощи, мясо или сыр.

Донер-кебаб

Так называется шаурма. Но турецкая шаурма заметно отличается от той, что продаётся в России. Донер-кебаб подаётся не только в лаваше, но также в хрустящих булках. Вместо свинины в качестве мяса выступает баранина или курица. Также в начинку добавляют различные овощи.

Османлы Маджун

Так называются леденцы на палочке, придуманные ещё в 15 веке в Османской империи. Они изготавливаются из соков различных фруктов и ароматных специй. Особой популярностью они пользуются у детей и женщин. В старину считалось, что такие конфеты обладают омолаживающими свойствами.

"Маджун" - по-турецки "паста". Соки различных фруктов смешиваются со специями и сахаром и подлежат кипячению, пока не загустеют. Приготовленная таким образом паста заливается в отсеки специального подноса. После чего начинается собственно приготовление леденцов.

Рекомендуем купить квартиру в Стамбуле от застройщика, чтобы иметь возможность жить в одном из самых популярных городов мира. Это отличный вариант для тех, кто хочет переехать в Турцию на ПМЖ и в дальнейшем получить турецкое гражданство.

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