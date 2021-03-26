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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Активный отдых » Электросамокат Kugoo X1 – мал да удал?

Электросамокат Kugoo X1 – мал да удал?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
В этой статье описываются преимущества, особенности и технические характеристики городского электросамоката Kugoo X1.

Электросамокаты уже прочно вошли в нашу жизнь. Жители больших городов по достоинству оценили возможность беспрепятственного и быстрого перемещения по городу без пробок и трат на общественный транспорт или бензин.

В этой статье мы расскажем об интересном решении для города – самокате Kugoo X1. Эта модель проектировалась прежде всего для тех, кто любит прокатиться с ветерком, и при этом детские самокаты типа Kugoo S3 им уже не подходят. Куго X1 – это легкий, компактный и при этом быстрый электросамокат.

Технические характеристики

При весе всего 18кг он способен разгоняться до 40 км/ч, а благодаря батарее на 13ah самокат способен проезжать до 35 км на одном заряде. Kugoo X1 легко складывается, его можно заносить с собой в метро. Заднее колесо литое, непрокалываемое, переднее накачиваемое. Руль регулируется по высоте, т.к. что его можно настроить под любой рост. Тормоз барабанный закрытого типа, ему не страшны грязь и влага, поскольку они не могут попасть внутрь тормозного механизма.

Самое важное в этом электросамокате – его компактность и мощность для таких скромных размеров. Двигатель, мощностью 600ВТ способен быстро набирать скорость, что очень важно в городском потоке. Дека покрыта нескользящим материалом, похожем на наждачку, вводы проводов в деку с завода заделаны герметиком. Вам не нужно делать дополнительную гидроизоляцию, если вы не планируете кататься под дождем. А по мелким лужам и мокрому асфальту можно смело ездить.

Kugoo X1 можно считать отличным выбором для быстрого перемещения по городу, если вам важна компактность и вес аппарата.

Стоит заметить, что в этом самокате есть один маленький, но очень полезный секрет. В бортовом компьютере под заглушкой спрятан порт USB, от которого вы сможете заряжать свой смартфон в процессе езды.

Для комфортной езды электросамокат оборудован передним и задним аммортизаторами закрытого типа. Пружины находятся внутри защитных колпачков, и туда не попадет грязь и влага.

Если вы задумались о покупке оригинального электросамоката марки Kugoo, то при заказе вам нужно внимательно проверить знаки отличия оригинала. Это прежде всего лазерная гравировка Kugoo X1 на руле, голографические наклейки с надписями Kugoo-Jilong, а также гравировка бренда- производителя на мотор-колесе. Будьте внимательны при покупке!

Надеемся, приведенная выше информация, поможет вам в выборе двухколесного друга.

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