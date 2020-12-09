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На что обращать внимание при выборе электросамоката

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Опубликовал: Алексей Морозов
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В последнее время электросамокаты пользуются большим спросом.

В последнее время электросамокаты пользуются большим спросом. Они практичные, компактные, удобные и доступные. Это один из более подходящих видов транспорта для свободного передвижения по городу. Благодаря устройству можно ездить на большие расстояния с минимальными физическими усилиями.

Как выбрать

Если вы планируете покупку Kugoo S3 Про или любого другого электросамоката, тогда вам в первую очередь нужно определиться, на какие расстояния планируются поездки, и учесть состояние дорожного полотна. При выборе нужно обратить внимание вот на что:

  • мощность двигателя. От этого показателя зависит, насколько быстро будет разгоняться транспортное средство и сможет ли оно подняться на горку. Оптимально, если мощность будет от 350 Вт. Если маршрут состоит из крутых подъемов, тогда лучше обратить внимание на модели с мощностью от 800 Вт;
  • диаметр колеса. Если диаметр колеса менее 8 дюймов, то средство передвижения подходит исключительно для ровного асфальта. Более универсальными считаются модели от 8 дюймов, так как они с легкостью преодолевают дорожные стыки и небольшие ямы;
  • емкость аккумулятора. От этого критерия зависит километраж, который можно проехать на одном заряде батареи.

Также при выборе стоит учитывать вес. Если вы будете часто спускаться в метро и брать электросамокат в общественный транспорт, тогда вам нужно выбирать более легкие модели.

Какие есть преимущества у такого транспорта

Электрический самокат можно назвать одним из экологичных видов транспорта. Он также полюбился своей мобильностью и удобством. К числу других преимуществ можно отнести:

  • экономичность. Бензин дорожает практически ежедневно, а самокат не нужно заправлять;
  • доступность. На этот транспорт не требуются права;
  • проходимость. На самокате можно кататься даже на пешеходной зоне, по тротуару, паркам и скверам;
  • скорость. Можно ехать 25–35 км/ч;
  • нет потребности в парковке. Самокат можно занести в любое здание и не платить за его стоянку.

Даже если во время езды разрядится батарея, до пункта назначения все равно можно доехать, отталкиваясь по старинке ногой.

Почему стоит купить Kugoo S3

Kugoo S3 Про идеально подойдет для городских реалий. Он довольно удобный, компактный и практичный. Его можно без проблем сложить и транспортировать, так как вес небольшой, а в комплекте с ним идет сумка для переноски. Электросамокат оснащен современной подсветкой, состоящей из следующих элементов:

  • главная фара. Включить можно с панели управления;
  • боковые габаритные огни;
  • задние габариты;
  • поворотники (на боковых частях ручек).

Приборы достаточно мощные, поэтому водитель сможет чувствовать себя комфортно и передвигаться безопасно даже в темное время суток.

Колеса восьмидюймовые, литые, поэтому проколы им не страшны. Для улучшения амортизации их дополнили перфорацией. Самокат без проблем передвигается по неровностям и едет плавно.

Особого внимания заслуживает и тормозная система. В этой модели она более эффективная, так как для полной остановки транспортного средства нужно гораздо меньше времени. Ручка электротормоза — в левой части от дисплея. Особые усилия при нажатии не требуются. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать на специальный рычаг. Рулевая стойка регулируется и может фиксироваться в трех положениях, так что можно задать нужную высоту под свой рост. Рулевой механизм складывается при нажатии на 2 кнопки, расположенные на ручках, что довольно удобно.

Аккумулятор здесь литий-ионный, емкостью 8800 mAh. Этого достаточно, чтобы на одном заряде проехать до 37 км. Точная дальность хода зависит от того, сколько весит водитель. Самокат рассчитан до 150 кг.

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