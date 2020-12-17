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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Как выбрать велосипед: полезные советы

Как выбрать велосипед: полезные советы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Многие часто заблуждаются, думая, что выбор велосипеда не представляет труда

Многие часто заблуждаются, думая, что выбор велосипеда не представляет труда, пока не столкнется с ними непосредственно в магазине. В действительности покупатель должен хотя бы иметь минимальные теоретические знания по эксплуатации данного транспорта, чтобы при выборе не допустить ошибки.

Советы специалистов

Эксперты советуют, что нужно сделать, чтобы велосипед много лет приносил пользу владельцу и отлично выполнял конкретно возложенные на него функции. Прежде всего, перед покупкой следует учесть несколько важных моментов:

1. Определиться, для какой конкретно цели приобретается велосипед (езда по городу, шоссе, скоростные гонки или езда по пересеченной местности).
2. Кто будет на нем ездить (мужчина, женщина, ребенок или человек в возрасте).
3. Какой тип хочется приобрести (городской, шоссейный, и т.д.).
4. Какому производителю отдать предпочтение.
5. Определиться, каким техническим характеристикам должен соответствовать велосипед.
6. Определиться с ценой, в которую хотелось бы уложиться.

Ответив на данные базовые вопросы, можно уже получить определенное представление о желаемом типе велосипеда, который лучше всего подходит для целей покупателя.

Виды велосипедов

Чтобы лучше ориентироваться в выборе, желательно познакомиться и с основными видами велосипедов.

Горный велосипед. Предназначается для езды по сильно пересеченной местности с многочисленными спусками и подъемами. Имеет усиленную раму, мощные амортизаторы и широкие покрышки с крупным протектором. Недостаток – на ровном шоссейном покрытии не может двигаться с большой скоростью.

Шоссейный велосипед. Используется для езды с большой скоростью по асфальтированным дорогам. Не имеет амортизаторов, скаты узкие, рассчитанные на высокое давление. Рама жесткая, но легкая. Имеет особую конструкцию руля, напоминающую «бараньи рога», благодаря чему велосипедист может менять хват. Недостаток – не удобен для использования при повседневной езде, особенно при пересеченной и сельской местности.

Городской велосипед. Имеет высокую посадку, благодаря чему у велосипедиста уменьшается нагрузка на руки, он может сидеть прямо без напряжения. Оборудован широким сиденьем и колесами большого диаметра. Тормоз ножной, дополнительно может устанавливаться ручной на переднее колесо.

Пожелания будущему велосипедисту

Как советуют специалисты, лучше всего покупать велосипед в специализированном магазине, в котором работают разбирающиеся в моделях и технических характеристиках сотрудники. Рассказав эксперту магазина, какие функции должен выполнять велосипед, для чего он планируется использоваться и, поведав прочие детали, можно уверено надеяться, что сотрудник поможет выбрать самую подходящую модель велосипеда.

Безопасность

1. Во время дождя желательно не ездить. Дорога становится скользкой, поэтому не исключается падение.
2. Обязательно, перед поездкой следует проверить тормоза.
3. При езде в темное время рекомендуется надевать светоотражающее снаряжение.
4. При парковке велосипеда противоугонное устройство лучше цеплять за раму и переднее колесо.

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