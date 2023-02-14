Чего ожидать от путешествия в Египет?

Путешествие в Египет может предложить множество интересных впечатлений, включая посещение исследования древних пирамид и храмов, круиз по Нилу, отдых на пляжах Красного моря, знакомство с богатой культурой и историей страны, попробовать местную кухню и т.д. Однако, стоит учитывать погоду и климатические условия, а также соблюдать меры безопасности. На сайте https://spb.viasun.ru/countries/egypt/ можно забронировать тур.

Особенности путешествия

Египет — это страна, которая по праву считается одной из самых древних и красивых. Именно в Египте вы можете познакомиться с достопримечательностями, которые хранят в себе многовековую историю.

На территории Египта находятся такие знаменитые пирамиды, как пирамида Хеопса, пирамида Джосера, Пирамиды Хефрена и Микерина.

Кроме этого, в Каире можно увидеть гробницу Тутанхамона, а также Каирский музей.

Если вы любите археологические находки, то обязательно посетите гробницы фараонов.

На сегодняшний день, Египет является одной из самых популярных стран для отдыха среди туристов. Это объясняется не только тем, что здесь все располагает к приятному времяпровождению, но и тем, что отдых в этой стране — это прекрасная возможность посетить исторические памятники прошлого. Египет — это удивительный край, который хранит в себе огромное количество тайн и загадок. Поэтому, если вы хотите насладиться красотами этой страны, то обязательно загляните в музей Пирамид.

Египет - это не только пирамиды и фараоны, это еще и прекрасные пляжи, экскурсии, море и солнце. С каждым годом в Египте становится все больше и больше туристов.

На что обратить внимание туристам?

Из-за того, что многие авиакомпании предлагают дешевые билеты на самолет в Египет, туристы стремятся побывать в этой древней стране, а также сделать свои фотографии на фоне древних памятников. Для того чтобы сделать фото на фоне пирамид, нужно отправиться в Каир, где находится одна из самых больших пирамид в мире. Это место, которое является священным для египтян, так как на его территории расположено множество древних артефактов и памятников, которые были построены еще древними фараонами.

Национальная кухня

Египетская кухня - это смесь традиций кулинарного искусства средиземноморья, среди которых: египетские, испанские, итальянские, восточные, европейские и др. В основе кухни Египта - овощи, фрукты, рыба, мясо, птица, молочные продукты. Большинство блюд состоит из круп, риса, картофеля. На завтрак часто подают мюсли, йогурт, молоко, кофе или чай. Для обеда и ужина традиционно берут хлеб, лепешки, курицу, рыбу, овощи. Из напитков - свежевыжатые соки, фруктовые и овощные коктейли.