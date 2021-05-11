Знакомство с Санкт-Петербургом

Санкт-Петербург – сказочный город, о посещении которого мечтают путешественники со всех уголков земного шара. Но Северная Венеция – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор и Александро-Невская Лавра. Петербург может предложить множество уникальных, совсем небанальных экскурсионных программ.

Дворы и переулки

Каждая питерская улица хранит секреты, которыми ей просто не терпится поделиться с гостями. Петербургские дворы – своего рода символы города. Они позволяют взглянуть на него с совершенно другой стороны. Прогулки по миниатюрным дворикам сулят множество ярких впечатлений и интересных открытий.

Многие старинные дворики и парадные скрыты от посторонних глаз. Аутентичную атмосферу города лучше всего можно ощутить внутри построек, в которых живут самые обычные люди. Лабиринты, колодцы, уютные улочки и настоящие произведения искусства – у туристов есть возможность увидеть изнаночную сторону города, которая так же прекрасна, как и внешняя.

Экскурсия поможет прочувствовать дух старинного города, а также даст возможность познакомиться с местным уличным искусством. Для этого необходимо посетить улицу, носящую имя Джона Леннона, на которой собираются все поклонники «ливерпульской четверки».

Двор Нельсона, Шахматный дворик, дом Довлатова, «Итальянский дворец» – это лишь малая часть достопримечательностей, которые стоит посетить всем искателям аутентичного Петербурга.

По следам Федора Михайловича

В Санкт-Петербурге жил и творил один из величайших классиков русской литературы – Ф. М. Достоевский. Несмотря на то, что сам он не особо любил город на Неве, практически каждая улица Питера пропитана духом его произведений.

Прогулка по местам, помнящим персонажей Достоевского, – возможность почувствовать себя Раскольниковым, Мышкиным или Настасьей Филипповной. Экскурсия помогает вспомнить школьный материал, а также узнать много нового и интересного о жизни писателя. В Петербурге на самом деле есть дома, в которых жили Раскольников, старуха-процентщица и семья Мармеладовых Также туристы могут пройти по пути Родиона Романовича и постараться понять причины его духовного возрождения.

Маяковский и Петербург

Северная Венеция была свидетелем одного из ярчайших любовных треугольников в истории – Маяковского и семейства Брик. Русский поэт очень любил этот город. У туристов есть возможность увидеть дом, который он снимал с 1915 по 1918 гг. В его стенах он написал душераздирающую и трогательную «Флейту-позвоночник».

На улице Жуковского находится дом Лили и Осипа, в котором Владимир Владимирович был частым гостем. А в «Подвале бродячей собаки», расположенном на улице Итальянской, до сих пор витает атмосфера богемы Серебряного века. Здесь проводили время и декларировали стихи многие поэты, и Маяковский не был исключением.

Питерские львы

О количестве представителей семейства кошачьих, разбросанных по всему городу, ходят легенды. Их так много, что просто не счесть, и каждый из них хранит собственную тайну.

Бродить по городу в поисках львов – оригинальный и захватывающий квест, который позволит не только увидеть Питер с другой стороны, но и приблизиться к осуществлению своей мечты. Прикасаясь к скульптурам, туристы могут загадать желание: кошки сделают все, чтобы оно исполнилось.

Петербург можно осматривать с самых разных сторон: во время прогулки по крышам или поездки на катере. И каждая экскурсия сулит массу положительных эмоций и красочных воспоминаний.