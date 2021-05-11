Знакомство с Санкт-Петербургом

Payeer

ента новостей

13:36
Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии
13:08
Выставка «Знаки земли»
12:29
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
12:04
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
11:58
В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника
11:42
В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег
10:55
В Ленобласти задержали подозреваемого в надругательстве над школьницами
10:42
В Петербурге ограбили 99-летнего ветерана
10:15
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения
09:49
Что не нужно пить натощак?
09:09
Вишневский снова критикует
12:47
В центре Петербурга налетчик в маск ограбил наркологическую клинику
12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
09:05
Что с просроченной ипотекой?
08:37
Достойно ли живут ветераны
14:30
В Петербурге состоялся Парада Победы
14:29
В Ленобласти более 500 военнослужащих ЗВО приняли участие в торжественном шествии случаю годовщины Великой Победы
14:27
Авиация Западного военного округа пролетела в парадном строю в небе над Санкт-Петербургом
00:57
Чемпион России по футболу сыграл вничью в Уфе
16:16
Ставки по ипотеке продолжат расти
15:55
Май начался с дождей
14:49
В Петербурге военнослужащие ЗВО проведут спецобработку Петропавловской крепости перед праздничным салютом
14:47
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая перекроют две полосы движения
14:46
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 250 тысяч рублей
21:50
Петербургские школы вступают в новое патриотическое движение
13:52
XIV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»
13:49
В Петербурге состоялась генеральная репетиция Парада Победы с участием парадных расчетов и боевой техники
13:47
Авиационные экипажи Западного военного округа в День Победы возьмут на борт фотографии «Бессмертного полка»
13:39
В Петербурге неизвестный надругался над малолетним ребенком
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Знакомство с Санкт-Петербургом

Знакомство с Санкт-Петербургом

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Знакомство с Санкт-Петербургом: небанальные экскурсии по городу

Санкт-Петербург – сказочный город, о посещении которого мечтают путешественники со всех уголков земного шара. Но Северная Венеция – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор и Александро-Невская Лавра. Петербург может предложить множество уникальных, совсем небанальных экскурсионных программ.

Дворы и переулки

Каждая питерская улица хранит секреты, которыми ей просто не терпится поделиться с гостями. Петербургские дворы – своего рода символы города. Они позволяют взглянуть на него с совершенно другой стороны. Прогулки по миниатюрным дворикам сулят множество ярких впечатлений и интересных открытий.

Многие старинные дворики и парадные скрыты от посторонних глаз. Аутентичную атмосферу города лучше всего можно ощутить внутри построек, в которых живут самые обычные люди. Лабиринты, колодцы, уютные улочки и настоящие произведения искусства – у туристов есть возможность увидеть изнаночную сторону города, которая так же прекрасна, как и внешняя.

Экскурсия поможет прочувствовать дух старинного города, а также даст возможность познакомиться с местным уличным искусством. Для этого необходимо посетить улицу, носящую имя Джона Леннона, на которой собираются все поклонники «ливерпульской четверки».
Двор Нельсона, Шахматный дворик, дом Довлатова, «Итальянский дворец» – это лишь малая часть достопримечательностей, которые стоит посетить всем искателям аутентичного Петербурга.

По следам Федора Михайловича

В Санкт-Петербурге жил и творил один из величайших классиков русской литературы – Ф. М. Достоевский. Несмотря на то, что сам он не особо любил город на Неве, практически каждая улица Питера пропитана духом его произведений.

Прогулка по местам, помнящим персонажей Достоевского, – возможность почувствовать себя Раскольниковым, Мышкиным или Настасьей Филипповной. Экскурсия помогает вспомнить школьный материал, а также узнать много нового и интересного о жизни писателя. В Петербурге на самом деле есть дома, в которых жили Раскольников, старуха-процентщица и семья Мармеладовых Также туристы могут пройти по пути Родиона Романовича и постараться понять причины его духовного возрождения.

Маяковский и Петербург

Северная Венеция была свидетелем одного из ярчайших любовных треугольников в истории – Маяковского и семейства Брик. Русский поэт очень любил этот город. У туристов есть возможность увидеть дом, который он снимал с 1915 по 1918 гг. В его стенах он написал душераздирающую и трогательную «Флейту-позвоночник».
На улице Жуковского находится дом Лили и Осипа, в котором Владимир Владимирович был частым гостем. А в «Подвале бродячей собаки», расположенном на улице Итальянской, до сих пор витает атмосфера богемы Серебряного века. Здесь проводили время и декларировали стихи многие поэты, и Маяковский не был исключением.

Питерские львы

О количестве представителей семейства кошачьих, разбросанных по всему городу, ходят легенды. Их так много, что просто не счесть, и каждый из них хранит собственную тайну.

Бродить по городу в поисках львов – оригинальный и захватывающий квест, который позволит не только увидеть Питер с другой стороны, но и приблизиться к осуществлению своей мечты. Прикасаясь к скульптурам, туристы могут загадать желание: кошки сделают все, чтобы оно исполнилось.

Петербург можно осматривать с самых разных сторон: во время прогулки по крышам или поездки на катере. И каждая экскурсия сулит массу положительных эмоций и красочных воспоминаний.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-03-2018, 22:53
Волшебство Санкт-Петербурга покорит сердца всех гостей города
20-11-2020, 11:55
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
31-03-2019, 21:32
Достопримечательности культурной столицы
22-03-2016, 10:32
Санкт-Петербург: что посмотреть, где отдохнуть?
28-12-2016, 09:57
Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови
26-06-2015, 19:38
Знакомство с Санкт-Петербургом за 1 день: пособие для туриста

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
117
Вчера, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
132
Вчера, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
286
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
0
227
5-05-2021, 13:16
В Петербурге иномарка сбила на тротуаре пенсионера
Наверх