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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Школа » Как лучше всего готовиться к школьным экзаменам?

Как лучше всего готовиться к школьным экзаменам?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Уже на протяжении многих лет ведутся дискуссии по поводу целесообразности современной системы проверки знаний в рамках ЕГЭ. 

Уже на протяжении многих лет среди многочисленных экспертов и специалистов ведутся достаточно серьезные и полноценные дискуссии по поводу эффективности и целесообразности современной системы проверки знаний в рамках единого государственного экзамена. Это испытание традиционно проводится по окончании школьного обучения. Данное событие становится весьма неприятным для подавляющего большинства школьников, именно в этот период могут в полной мере проявляться весьма серьезные психологические трудности. Однако по сей день эксперты и специалисты не предложили никаких серьезных альтернатив. Поэтому школьники по-прежнему вынуждены готовиться к выпускному экзамену в старом формате. Понятное дело, что большая роль в это непростое время будет принадлежать ближайшему окружению школьников – родители, учителя и лучшие друзья в идеале должны всячески поддерживать и подбадривать ребят, вселять им уверенность в благоприятном исходе экзаменов. Но такое волнение и навалившуюся ответственность вполне можно объяснить и понять – ведь на основе конкретных полученных баллов по тем или иным предметам будут формироваться списки поступающих в высшие учебные заведения. Конечно, каждый выпускник хочет получить шанс обучаться бесплатно по желаемой специальности – для этого необходимо приложить немало усилий. В последние годы достаточно большой популярностью пользуются услуги профессиональных репетиторов, эти специалисты помогают подготовиться к единому государственному экзамену по любому предмету. При этом может возникнуть вопрос: насколько эффективно и целесообразно вкладывать средства в занятия с репетитором. Ведь в итоге успех будет все равно зависеть от усилий самого учащегося.

Поэтому всегда необходимо рассматривать альтернативные варианты. Сегодня интернет может предложить массу интересных инструментов для получения и закрепления знаний по школьным предметам. Например, в положительном плане необходимо выделить ресурс www.bingoschool.ru, на котором в бесплатном доступе предлагаются многочисленные обучающие материалы для подготовки к выпускным экзаменам. В соответствующих разделах школьники, их родители и учителя найдут полезные текстовые блоки и выкладки по основным темам. Закрепить пройденный материал можно путем решения пробных тестовых заданий, которые в полной мере имитируют реальные экзаменационные варианты. Таким образом, сайт https://bingoschool.ru/ предоставляет возможность качественно подготовиться к ЕГЭ самостоятельно и бесплатно.

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