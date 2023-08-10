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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Иностранные языки » Немецкий язык: зачем учить, чем поможет

Немецкий язык: зачем учить, чем поможет

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ibb.co
Зачем учить немецкий язык? Социальные преимущества. Простота изучения. Карьера и бизнес. Образование и учеба. Подробнее в нашей статье.

Изучая любой иностранный язык перед вами, начинают открываться новые преимущества. Сейчас немецкий стал популярным. Это официальный язык Германии, Австрии, Лихтенштейна и других стран Евросоюза. Большинство людей, изучающих немецкий отмечают, что он кажется не очень приятным на слух. Сравнивая его с русским, это действительно так и есть. Но у немецкого языка очень старая история и во время его изучения вы откроете для себя много интересного.

зачем учить немецкий язык

Социальные преимущества

Найдите новых друзей. Каждый человек по своей натуре имеет желание общаться с другими людьми. Во время путешествий мы также хотим уверенно себя чувствовать и хорошо понимать местных жителей. Узнать больше об их повседневной жизни, мечтах, говоря с ними на родном для них языке. Не просто так, репетитор немецкого языка (https://uchilkin.ru/moscow/repetitors/nemetskiy-yazyk) старается построить свои уроки на основе настоящих диалогов, легких текстов.

Интересный факт!

Есть мнение, что немцы не знают, как правильно шутить. Конечно, это не точная информация, но шутки всегда способны сблизить людей. Чтобы у вас получилось понять тонкие, непредсказуемые шутки, нужно знать хотя бы базовый, разговорный немецкий.

Простота изучения

Писать на немецком легко – что слышите, то и пишите. Например, слово "дом" на немецком звучит как "Haus" [хаус], и вы просто записываете его так, как слышите. Если вы знакомы с системой звуков и букв, то будете и знать, как написать слово. Например, буква "д" на немецком звучит как "d" [де:], как в слове "дерево" – "Baum" [баум]. А если вы уже знакомы с английским, то вам будет намного легче в изучении немецкого. Например, слово "книга" на английском "book", а на немецком оно будет "Buch" [бух]. Эти два языка были образованы от одного старинного германского языка. Например, слово "вода" на английском "water", а на немецком – "Wasser" [вассер]. Зная общие корни слов, вы сможете легко сопоставить их написание и произношение.

слова на немецком языке

Карьера и бизнес

Найдите себе работу. Известно, что у Германии стабильная экономика. Зная местный язык, вы можете надеяться на получение хорошей высокооплачиваемой работы в одной из компаний. Многим известным компаниям постоянно нужны хорошие специалисты со знанием нескольких языков.

Образование и учеба

Еще одна причина начать изучение немецкого – это возможность получить образование в Германии. Каждый год в посольстве России выдается больше 14 тысяч загранвиз для студентов, которые хотят учиться в престижных университетах Германии. Многие студенты выбирают разные варианты обучения в зависимости от своих потребностей и возможностей.

Некоторые студенты уезжают учиться на краткосрочные программы, такие как курсы немецкого языка или летние школы. Это позволяет им быстро повысить свой уровень немецкого и получить ценный опыт обучения за рубежом. Другие решают уехать на целый семестр или даже на год, чтобы постоянно окружаться немецким языком и погрузиться в культуру Германии. Это дает студентам возможность пройти полноценное академическое обучение в немецких университетах, почувствовать атмосферу студенческой жизни и завести международные дружеские связи.

Некоторые студенты решают проходить обучение в Германии на протяжении нескольких лет, чтобы получить высшее образование. Германия славится своим качественным и бесплатным или недорогим высшим образованием. Это особенно привлекательно для иностранных студентов, так как они могут получить высококлассное образование без огромных затрат. Образование в Германии также предоставляет студентам возможность совмещать учебу с работой. Многие университеты и колледжи предлагают различные программы стажировок и практик, что помогает студентам приобретать практические навыки и опыт работы в своей отрасли.

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