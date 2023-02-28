Эмаль ПФ: особенности и применение

Эмаль ПФ – востребованный продукт, который появился на рынке в 1960-х годах. Такая эмаль не утратила своей актуальности до сих пор. Она активно применяется при выполнении различных ремонтных и строительных работ.

Особенности

Пентафталевая эмаль состоит из лака, растворителя и сиккатива. Благодаря такому соединению компонентов, получается краска с превосходной адгезией. Эмаль ПФ может работать с различными материалами, в том числе:

камнем;

бетоном;

металлом.

Купить эмаль ПФ можно в специальных магазинах. Это достаточно распространенный товар. Самым востребованным вариантом такой краски считается ПФ-115. Она обладает отличными характеристиками и выделяется своей простотой и практичностью.

Применение

ПФ-эмаль отлично подходит для использования на открытом воздухе. Краска устойчива к воздействиям со стороны окружающей среды. Эмаль без проблем справляется с температурными перепадами.

Она быстро застывает на поверхности окрашиваемого материала и способна сохранить свою привлекательность в течение нескольких лет. Эта краска актуальна и внутри помещений. В таких условиях сохранит свои свойства не менее 10 лет.

Эмаль активно используют в разных видах отделки, а также для декоративного окрашивания различных конструкций. Конкретные возможности по применению зависят от разновидности эмали.

Например, некоторые варианты ПФ применяются для окрашивания наземного и морского транспорта. Есть также эмали, предназначенные для применения в сложнейших условиях. Эта краска способна выдерживать серьезные температуры и влияние различных химических веществ.

Достоинства

Краска может выдерживать температуры от -50 до +60 град. Она образует красивую поверхность, которая отлично подходит для декоративной отделки. Эмаль обладает отличной влагостойкостью и устойчивостью к моющим средствам.

Некоторые разновидности этой краски позволяют работать в сложных условиях. Например, это может быть морская вода. Для ПФ-эмали характерно большое число различных цветов и оттенков. Это позволяет выбрать именно ту краску, которая вам нужна. Еще эмаль сохраняет стойкость к нагрузкам, не подвергаясь деформации.

Важный нюанс

При работе с ПФ-эмалью необходимо пользоваться респиратором. Это обусловлено умеренным уровнем токсичности. Краска обладает характерным запахом, потому помещение следует проветривать.