Дом из кирпича

Планируя строительство собственного дома важно заранее определиться из какого строительного материала, он будет возведён. Значительный процент домовладельцев выбирают вариант возведения строения из кирпича. И на это есть ряд весомых аргументов.

В чем преимущество дома из кирпича?

Начать следует с эстетической составляющей запроса. Кирпич – позволяет добиться привлекательного внешнего вида фасада без дополнительных вложений в его облицовку. Кроме этого, дома из кирпича отлично переносит перепады температуры, колебания влажности и ему не страны грибок и сырость. Таким образом, срок его службы составляет не один десяток лет.

Из чего складывается стоимость строительства кирпичного дома? Если ответить кратко – из множества нюансов:

от сложности проекта

его квадратуры

цены на строительные и отделочные материалы

уровня квалификации строителей.

Важно заранее определится из какого именно кирпича будет возводиться здание. На сегодняшний день к заказу доступны два варианта: керамический и силикатный, пустотелый и полнотелый. Различая у них, проявляются в следующих моментах:

Керамический кирпич обладает отменной огнеупорность, что касается силикатного кирпича, то у него этот показатель близится к нулю. Что касается влагопоглощения, то вариант, изготовленный из силикатного песка, также проигрывает. Однако, по цене он практически вдвое выгоднее. Поэтому, его достаточно часто используют для строительства.

Наполненность конструкции влияет на тепло и звукопроводность строительного материала. Пористые кирпичи лучше удерживают тепло, за счет воздушной подушки. Полнотелые экземпляры больше подходят для создания мощных и устойчивых конструкций.

Особенности строительства из кирпича

Разобравшись по итогу в нюансах строительства, можно прийти к выводу, что:

К определённым преимуществам относится отличная тепло и звукоизоляция кирпича. Здания из такого строительного материала подходят для климатических зон с резкой сменой температуры. Кирпич является универсальным материалом, который подходит для строительства любых объектов. У него высокий уровень пожарной безопасности, если речь идет о красном кирпиче, изготовленном из керамики.

К особенностям работы с кирпичом можно отнести тяжеловесность конструкции, которая требует профессиональной кладки. Стоимость материала и необходимость дополнительной внутренней отделки помещения.