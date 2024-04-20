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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Дома, бани, бытовки » Дом из кирпича

Дом из кирпича

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
mdsk-dom.ru
Значительный процент домовладельцев выбирают вариант возведения строения из кирпича.

Планируя строительство собственного дома важно заранее определиться из какого строительного материала, он будет возведён. Значительный процент домовладельцев выбирают вариант возведения строения из кирпича. И на это есть ряд весомых аргументов.

В чем преимущество дома из кирпича?

Начать следует с эстетической составляющей запроса. Кирпич – позволяет добиться привлекательного внешнего вида фасада без дополнительных вложений в его облицовку. Кроме этого, дома из кирпича отлично переносит перепады температуры, колебания влажности и ему не страны грибок и сырость. Таким образом, срок его службы составляет не один десяток лет.

Из чего складывается стоимость строительства кирпичного дома? Если ответить кратко – из множества нюансов:

  • от сложности проекта
  • его квадратуры
  • цены на строительные и отделочные материалы
  • уровня квалификации строителей.

Важно заранее определится из какого именно кирпича будет возводиться здание. На сегодняшний день к заказу доступны два варианта: керамический и силикатный, пустотелый и полнотелый. Различая у них, проявляются в следующих моментах:

Керамический кирпич обладает отменной огнеупорность, что касается силикатного кирпича, то у него этот показатель близится к нулю. Что касается влагопоглощения, то вариант, изготовленный из силикатного песка, также проигрывает. Однако, по цене он практически вдвое выгоднее. Поэтому, его достаточно часто используют для строительства.

Наполненность конструкции влияет на тепло и звукопроводность строительного материала. Пористые кирпичи лучше удерживают тепло, за счет воздушной подушки. Полнотелые экземпляры больше подходят для создания мощных и устойчивых конструкций.

Особенности строительства из кирпича

Разобравшись по итогу в нюансах строительства, можно прийти к выводу, что:

К определённым преимуществам относится отличная тепло и звукоизоляция кирпича. Здания из такого строительного материала подходят для климатических зон с резкой сменой температуры. Кирпич является универсальным материалом, который подходит для строительства любых объектов. У него высокий уровень пожарной безопасности, если речь идет о красном кирпиче, изготовленном из керамики.

К особенностям работы с кирпичом можно отнести тяжеловесность конструкции, которая требует профессиональной кладки. Стоимость материала и необходимость дополнительной внутренней отделки помещения.

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