Возводим надежный кирпичный дом: все тонкости строительства от фундамента до крыши

Кирпичный дом - мечта многих. Возводить жилище из этого прочного и долговечного материала - настоящий вызов для строителей. Правильно спланированный процесс станет залогом успешного результата на многие десятилетия.

Кирпич отличается высокой надежностью и экологичностью. При соблюдении технологий, такое жилье будет радовать своих хозяев не одно столетие. Правда, стоимость строительства дома из кирпича выше, чем использование других материалов. Но эти затраты с лихвой окупаются впоследствии.

Начальный этап

Прежде чем начать строительство, следует тщательно проанализировать участок. Инженеры должны оценить его рельеф, изучить доступные подъездные пути и участки для подключения коммуникаций. Также необходимо провести геологические изыскания грунтов. Они помогут правильно определить тип фундамента и рассчитать несущие конструкции дома.

Далее разрабатывается проектная документация. Можно выбрать типовой проект либо заказать индивидуальную разработку чертежей. На их основании будут происходить все дальнейшие работы. После согласования документов получают разрешение на возведение кирпичного дома.

Фундамент и стены

Фундамент - основа прочности всего здания. Для него лучше всего подойдет монолитная железобетонная плита или свайный ростверк. Как вариант можно использовать ленточный фундамент глубокого заложения, но он имеет ряд недостатков.

После создания надежного основания начинается кладка стен. Сначала необходимо выровнять поверхность фундамента и уложить гидроизоляционный материал. Только потом можно приступать к монтажу несущих конструкций из силикатного или керамического кирпича. На этом этапе важно строго соблюдать технологию кладки и использовать специальный раствор для скрепления кирпичей.

Еще один важный момент - теплоизоляция стен. В северных регионах обязательно потребуется дополнительное утепление стен специальными материалами.

Завершающие работы

После возведения стен переходят к монтажу крыши. В качестве кровельных материалов для кирпичного дома чаще всего используют керамическую черепицу, гибкую или металлочерепицу. Правильный выбор обеспечит долговечность всей конструкции.

Далее устанавливаются окна и двери - важный этап, от которого зависит комфорт и энергоэффективность жилища. Затем проводятся фасадные работы - облицовка стен любым материалом на выбор заказчика. Также на этом этапе осуществляется разводка внутренних коммуникаций и отделка помещений.

Заключение

Строительство кирпичного дома - масштабный и сложный процесс, который требует высокой квалификации и внимательности. Необходимо четко следовать всем технологиям, чтобы избежать дефектов и проблем в будущем. Капитальное жилье из кирпича простоит не одно столетие, главное - правильно спланировать работы на всех этапах строительства. Если есть сомнения, рекомендуется привлекать опытных профессионалов, которые возьмут весь комплекс работ под свой строгий контроль.