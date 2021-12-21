Что нужно знать об укладке ламината?

Неоспоримым достоинством ламината является то, что класть его можно на поверхность любого материла. Но для того, чтобы напольное покрытие прослужило Вам как можно дольше, следует соблюсти некоторые правила. Перед непосредственной укладкой необходимо осуществить выравнивание полов. Наиболее ровной поверхности можно добиться, если использовать стяжку.

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Выравнивание пола под ламинат

На сегодняшний день обычная бетонная стяжка утратила свою популярность из-за своей непрочности, поэтому пол выравнивается при помощи специальных смесей, которые называются наливными полами. Первым этапом является черновое выравнивание, которое выступает в роли главного слоя стяжки. На втором этапе осуществляется финишное выравнивание. Его принято выполнять с помощью смесей, обладающий более мелкой фракцией.

Когда вы приступите к выравниванию полов, то первым делом нужно тщательно очистить поверхность. Если пропустить этот этап или выполнить его неаккуратно, то ламинат ляжет неровно и со временем отклеится или покроется пузырями. Следует отметить тот факт, что во время укладки основы на бетонные полы специалисты рекомендуют выполнить обработку дважды. Для того чтобы сформировать ровную поверхность, следует выставить уровень.

После того как будут установлены маяки, можно начинать заливку основы. Если вы не хотите допустить различных протечек во время работ, то уложите под основу гидроизоляцию. Когда смесь затвердеет и полностью высохнет, то можно переходить к финишному выравниванию. Финишный раствор сам по себе обладает очень жидкой консистенцией, поэтому быстро и равномерно растекается по поверхности, образовывая гладкое покрытие. После высыхания второго слоя, можно начинать монтаж ламината. Если всю процедуру выравнивания полов произвести правильно, то ламинат будет держаться максимально прочно в течение многих десятков лет.

Качественное выравнивание деревянных полов производится с помощью укладки на них более гладких и ровных материалов. Лучше всего для этого подойдут ДСП и листы фанеры. А если в помещении довольно высокие потолки, то выровнять пол можно при помощи регулирующих лагов. Но стоит помнить, что такой метод сократит высоту на 7, а иногда и 10 сантиметров.