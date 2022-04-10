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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Обследование грунтов оснований сооружений

Обследование грунтов оснований сооружений

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Опубликовал: Алексей Морозов
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В статье подробно описан порядок проведения обследования грунтов оснований сооружений, а также преимущества заказа услуги в компании «ЭкоЭксперт».

Заказать услуги по обследованию грунтов оснований сооружений можно в компании «ЭкоЭксперт» (сайт – https://экоизыскания.рф). Специалисты с двадцатилетним опытом работы быстро и качественно произведут полный комплекс работ и составят отчет.

Обследование грунтов оснований сооружений – комплекс работ, которые осуществляются с целью оценки и тщательного изучения геологических параметров, характеристик грунтов оснований и конструкций фундамента. Данное обследования входит в состав инженерно-геотехнических изысканий.

Когда необходимо обследование грунтов

Обследования грунтов оснований сооружений выполняются на основании Приказа № 624 от 30.12.2009. Обязательные условия – это:

  1. Реконструкция зданий. Чаще всего работы по реконструкции здания приводят к увеличению нагрузки на грунты основания. Это может быть связано с тем, что была осуществлена надстройка этажей, либо деревянные перекрытия заменили на металлические. Данные, полученные в результате исследования, позволяют правильно рассчитать допустимую нагрузку, оценить состояние грунтов и продлить срок службы сооружения.
  2. Локальная деформация. Обследование позволяет определить причину деформации строения, а также разработать ряд мер и рекомендаций, которые позволят их устранить. Чаще всего деформация зданий происходит из-за ошибок, допущенных в процессе строительства, либо неблагоприятное воздействие различных опасных геологических процессов.
  3. Уже построенные объекты оказываются в зоне влияния нового строительства.

Специалисты компании «ЭкоЭксперт» специализируются не только на обследовании грунтов оснований сооружений, но и проводят обмерные работы фундаментов. Виды и состав работ зависят от методов и целей строительства и реконструкции, а также от технического задания.

Какие предусмотрены работы

Рассчитать предварительную стоимость работ можно сразу после обращения в компанию «ЭкоЭксперт» по номеру телефона или лично. Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Работы, выполняемые сотрудниками компании «ЭкоЭксперт» разнообразны. Среди них:

  • Наблюдение за уровнем грунтовых вод
  • Бурение скважин
  • Визуальная оценка состояния фундаментов
  • Фото или видеофиксация деформаций, а также их подробное описание
  • Отбор образцов грунта
  • Техническое заключение с подробным описанием состояния фундаментов, рекомендации

Для проведения полноценного обследования нашим специалистам понадобится не более двух недель. Чаще всего срок составляет 7-10 дней – если речь идет о типовом объекте. Уже в день обращения специалисты компании «ЭкоЭксперт» готовы выехать на объект для предварительного осмотра и расчета стоимости.

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