Заказать услуги по обследованию грунтов оснований сооружений можно в компании «ЭкоЭксперт» (сайт – https://экоизыскания.рф). Специалисты с двадцатилетним опытом работы быстро и качественно произведут полный комплекс работ и составят отчет.

Обследование грунтов оснований сооружений – комплекс работ, которые осуществляются с целью оценки и тщательного изучения геологических параметров, характеристик грунтов оснований и конструкций фундамента. Данное обследования входит в состав инженерно-геотехнических изысканий.

Когда необходимо обследование грунтов

Обследования грунтов оснований сооружений выполняются на основании Приказа № 624 от 30.12.2009. Обязательные условия – это:

Реконструкция зданий. Чаще всего работы по реконструкции здания приводят к увеличению нагрузки на грунты основания. Это может быть связано с тем, что была осуществлена надстройка этажей, либо деревянные перекрытия заменили на металлические. Данные, полученные в результате исследования, позволяют правильно рассчитать допустимую нагрузку, оценить состояние грунтов и продлить срок службы сооружения. Локальная деформация. Обследование позволяет определить причину деформации строения, а также разработать ряд мер и рекомендаций, которые позволят их устранить. Чаще всего деформация зданий происходит из-за ошибок, допущенных в процессе строительства, либо неблагоприятное воздействие различных опасных геологических процессов. Уже построенные объекты оказываются в зоне влияния нового строительства.

Специалисты компании «ЭкоЭксперт» специализируются не только на обследовании грунтов оснований сооружений, но и проводят обмерные работы фундаментов. Виды и состав работ зависят от методов и целей строительства и реконструкции, а также от технического задания.

Какие предусмотрены работы

Рассчитать предварительную стоимость работ можно сразу после обращения в компанию «ЭкоЭксперт» по номеру телефона или лично. Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Работы, выполняемые сотрудниками компании «ЭкоЭксперт» разнообразны. Среди них:

Наблюдение за уровнем грунтовых вод

Бурение скважин

Визуальная оценка состояния фундаментов

Фото или видеофиксация деформаций, а также их подробное описание

Отбор образцов грунта

Техническое заключение с подробным описанием состояния фундаментов, рекомендации

Для проведения полноценного обследования нашим специалистам понадобится не более двух недель. Чаще всего срок составляет 7-10 дней – если речь идет о типовом объекте. Уже в день обращения специалисты компании «ЭкоЭксперт» готовы выехать на объект для предварительного осмотра и расчета стоимости.