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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Ключевые характеристики паркетной доски

Ключевые характеристики паркетной доски

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
rosconmarket.ru
Приобретение паркетной доски — ответственный шаг, который влияет не только на внешний вид интерьера

Приобретение паркетной доски — ответственный шаг, который влияет не только на внешний вид интерьера, но и на его функциональность и экологическую безопасность. Путем изучения характеристик паркета можно создать уютное и стильное пространство, придав ему особый шарм и индивидуальность.

Многослойная конструкция

Переде тем как купить паркетную доску, необходимо понять, что она состоит из нескольких слоев. Верхний слой из древесины ценных пород отвечает за внешний вид и дизайн напольного покрытия. Важно выбирать доску с толщиной верхнего слоя от 0,5 до 6 мм, что обеспечивает износостойкость и возможность восстановления через шлифовку.

Средний слой из древесины хвойных пород (ели, сосны или гевеи) укладывается перпендикулярно верхнему. Это предотвращает деформации при воздействии влаги и температурных перепадов. Кроме того, в этом слое присутствует замковое соединение, облегчающее укладку досок.

Третий слой представляет собой прочную фанеру. Он служит основой для устойчивого пола, способного выдерживать значительные нагрузки. Такая конструкция обеспечивает долговечность и сохранение внешнего вида паркета на протяжении многих лет.

Выбор древесины

При выборе паркетной доски следует обратить внимание на тип древесины, используемой для верхнего слоя. Различные породы обладают уникальными характеристиками и внешним видом. Например, дуб и ясень отличаются высокой прочностью и твердостью, а венге и орех радуют красивым темным оттенком.

Важно учитывать не только внешний вид, но и экологическую составляющую. Многие производители предлагают паркет из древесины, полученной с использованием экологически чистых методов и материалов. Это гарантирует безопасность для здоровья и окружающей среды.

Структура поверхности

Помимо типа древесины, следует обратить внимание на структуру поверхности паркета. Различные обработки придают доске уникальный внешний вид и тактильные ощущения. Например, паркет с брашированным эффектом наделяет интерьер особым шармом и ощущением природы.

Также стоит учитывать функциональные характеристики поверхности. Некоторые обработки делают доску более устойчивой к царапинам и истиранию, что особенно важно для помещений с высокой проходимостью.

Разнообразие оттенков и фактур

На рынке представлено огромное разнообразие оттенков и фактур паркетной доски. От классических светлых и темных оттенков, до эксклюзивных вариантов с эффектом старения или тиснения. Выбор зависит от общего стиля интерьера, предпочтений и индивидуальных предпочтений.

При выборе следует учитывать освещение помещения и его функциональное назначение. В небольших комнатах рекомендуется выбирать светлые оттенки, которые визуально расширяют пространство, в то время как в больших помещениях можно играть с контрастом и насыщенностью цвета.

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