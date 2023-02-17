Как выбрать электрод для сварки?

Сварка TIG — это эффективный процесс для сварки тонких листов из алюминия, меди, магния, углеродистой стали, никеля, титана и их сплавов. Технология широко используется в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Знаете ли вы, что могут возникнуть трудности при сверке, если вы выберете неправильный вольфрамовый электрод? Существует несколько типов электродов, которые имеют разные цвета в зависимости от их химического состава. Необходимо купить электроды по алюминию правильного типа, чтобы получить такие преимущества, как легкость открывания и стабильность дуги, а также снизить риск загрязнения сварного шва.

Как правильно выбрать электрод для сварки?

1. Определите свариваемый основной материал

Знание типа материала, который вам нужно сварить, является отправной точкой, хотя иногда трудно знать наверняка, в большинстве случаев интуиция, опыт или собственные знания пользователя могут определить эту часть. Как только основной материал, который вы хотите сварить, определен, вы должны искать электрод, состав которого имеет высокую степень того же материала или совместим с нашим основным материалом, например, если вы хотите сваривать алюминий, вы должны искать электрод, в составе которого высокое содержание алюминия, если вы хотите сваривать никель, вы должны искать совместимый электрод или электрод с высоким содержанием никеля, то же самое для сварки хром-молибден и так далее.

2. Выберите диаметр электрода

Выбор диаметра электрода относительно проще, всегда выбирайте электрод с наименьшим диаметром, наиболее близким к толщине материала, который вы собираетесь сваривать. Например, для сварки материала толщиной 1/8" (приблизительно 3 мм) вы будете использовать электрод 1/8, для сварки материала (6,35 мм) предпочтительнее использовать электрод 5/32 (3,96 мм).

3. Тип машины

Не все электроды можно накладывать с любым типом машины, вернее, с любым видом тока, например одни электроды нельзя накладывать с машинами переменного тока, другие нельзя накладывать с прямыми полярностями, то есть электродом к минусу, поэтому обязательно проверьте в каталоге производителя, совместим ли выбранный электрод с типом машины, которую вы собираетесь использовать. Классическим примером является электрод 7018, который, за исключением электродов одной или двух марок, не может применяться с переменным током низкой частоты, но может применяться с переменным током высокой частоты.

Как правило, более толстые материалы, нескошенные края и плотная посадка требуют электродов большего диаметра и электродов с более высокой скоростью проникновения. В открытых корневых соединениях, где сопротивление не является преобладающим, предпочтительно использовать электроды с легким или средним проникновением. Когда важно сопротивление соединения, предпочтительно использовать электроды со средним или высоким проникновением или их комбинацию.