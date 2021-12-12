Использование метрических винтов

Каждый, кто имел возможность собирать мебель самостоятельно, наверняка сталкивался с метрическими шурупами. Они являются одними из основных соединителей, используемых для соединения деревянных и металлических элементов, а также комбинаций дерево-металл или дерево-пластик. Хотя они обычно не видны и не видны снаружи, они отвечают за прочность многих конструкций и широко используются. К примеру, саморез din 7982 обещает оперативный монтаж и высокое качество крепежа.

Чем отличаются метрические винты?

Метрические винты - это крепеж, номинальный диаметр и шаг которых выражен в миллиметрах. Часто на поверхности таких саморезов можно встретить символ М и число, обозначающее диаметр стержня. Саморезы различаются не только размером, но и формой головки. Бывают винты с головкой блока цилиндров, шайбой, потайной головкой, грибовидной или шестигранной головкой.

Метрические винты - это элементарные крепежные детали, которые должны быть в чемодане с инструментами для любого энтузиаста своими руками. Они обязательно пригодятся при ремонте или мелком ремонте дома. Без них невозможно обойтись при сборке новой мебели или садовых принадлежностей.

Независимо от формы головки, в ней есть надрез - прямой (все реже используется из-за многочисленных повреждений поверхности при завинчивании) или крестовой (типа РН и ПЗ), квадратный, шестиугольный (шестиугольный), восьмиугольный, звездчатый или трехугольный. Паз облегчает работу со сборочными инструментами и затягивание винтов. Валы шурупов имеют резьбу - большой угол резьбы обеспечивает высокую долговечность этого типа крепежа. Они могут иметь резьбу по всей длине или, особенно в случае длинных винтов, только до определенной высоты стержня.

Метрические винты - где они используются?

Чрезвычайно важным параметром, характеризующим каждый метрический винт, является его длина. Именно на эту особенность следует обратить особое внимание при выборе подходящего разъема. Некоторые из них подойдут для крепления полок или шкафов, а другие понадобятся для половиц. Также можно встретить саморезы, предназначенные для устройства кровли и фермы крыши. При поиске шурупов также стоит обращать внимание на то, что они устойчивы к коррозии. Этому условию удовлетворяют винты из оцинкованной или нержавеющей стали.

Саморезы широко используются в мебельной промышленности. Их используют при сборке полок, столов, шкафов или кухонной мебели. Благодаря высокой прочности метрических шурупов мебельные щиты можно соединять перпендикулярно друг другу и создавать прочную конструкцию. Кроме того, они используются для создания небольших архитектурных объектов. Скрепляют элементы скамеек, деревянных садовых качелей или ящиков. Их используют для установки досок на веранде или веранде.

Среди специализированных винтов есть, среди прочего, фермерские винты, винты с двойной резьбой или конфирматы. Среди прочего используются фермерские винты. для соединения металлических листов и деревянных конструкций. Двухзаходные винты, также называемые двусторонними, используются для создания невидимых соединений. Как следует из названия, этот тип винта имеет метрическую резьбу на обоих концах. С их помощью можно эстетично соединить два объекта (дерево, металл, а также дерево и металл). Подтверждения, вероятно, являются наиболее распространенными винтами для соединения мебели. У них есть головки с внутренним шестигранником, для которых подходят соответствующие монтажные ключи или сверла. С помощью конфирмана мы можем соединить дерево, фанеру или ДСП.

Из-за большого разнообразия винтов существует множество способов их использования. Чтобы обеспечить устойчивость создаваемых с их помощью конструкций, следует правильно подбирать саморезы для материалов. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистами в магазинах строительной техники и строительных материалов.