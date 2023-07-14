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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Аренда » Как сдать квартиру посуточно и не ошибиться

Как сдать квартиру посуточно и не ошибиться

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Возможно, у вас есть пустующая квартира и вы не можете найти ей применения.

Возможно, у вас есть пустующая квартира и вы не можете найти ей применения. Что ж, тогда вы могли бы просто сдавать её в аренду. Над этим вопросом задумываются многие владельцы недвижимости и в первую очередь просчитывают все риски. Так как же стоит поступать арендодателю, прежде чем предоставить в распоряжение клиента чистую и ухоженную квартиру с новым ремонтом под ключ.

Первое и, пожалуй, основное правило, которым вольно или невольно руководствуются практически все владельцы жилья — первичная оценка квартиросъёмщика. Если вам кажется, что этот человек действительно не заслуживает доверия, то в большинстве случаев так оно и есть, а рисковать относительно небольшой суммой по отношению к возможным неприятностям не стоит. Если у вас есть квартира, то её также не стоит сдавать лицам моложе 20 лет. В большом количестве случаев дело заканчивается разбитой мебелью и скандалами с соседями.

Для уменьшения своих рисков многие хозяева предварительно проводят опись всего имущества. Уточняют, в каком состоянии оно находится, делают полный список и дают на роспись арендатору. В случае если всё же возникнут проблемы, вы точно будете знать, кому предъявить претензии, а главное — иметь пусть и не официальный, но всё же документ.

Дополнительно, в качестве подстраховки можно брать копию паспорта или любых других документов, удостоверяющих личность желающего взять помещение в посуточную аренду. Однако и здесь всегда нужно быть начеку. Иногда вместо настоящих документов предъявляют поддельные, чем собственно и пользуются мошенники для своих неблаговидных дел. Так что в любом случае всё придётся проверять и перепроверять, если вы не хотите лишних хлопот.

При начальном разговоре с желающим снять квартиру на сутки, всегда стоит просить 100% предоплату. Почему и для чего это делается — объяснять не стоит. Этот же пункт касается случая, если квартиросъёмщик изъявил желание снять помещение на несколько недель. Однако в данной ситуации всё равно необходимо составить договор, в котором будут прописаны три пункта:

  1. Стоимость аренды за обозначенный срок с указанием Ф. И. О. клиента.
  2. Сохранность вещей.
  3. Сколько раз и в какое время владелец помещения может наведываться в своё жильё.

Естественно, полностью исключить все риски просто невозможно, но понизить их вероятность вполне достижимо для каждого желающего сдать жилую площадь в аренду.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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