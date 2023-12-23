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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Новостройки » Как на выгодных условиях купить квартиру от застройщика в Санкт-Петербурге

Как на выгодных условиях купить квартиру от застройщика в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
prokinvest.ru
Если вы заинтересованы в выгодной покупке квартиры от застройщика в Санкт-Петербурге или вас интересует коммерческая недвижимость, обращайтесь в компанию «ПРОК инвест». Что она предлагает своим

Рынок недвижимости Санкт-Петербурга развивается стремительными темпами. Спрос на жилую и коммерческую недвижимость в городе стремительно увеличивается. Если вас интересуют выгодные условия покупки квартиры от застройщика или коммерческого объекта, обратите внимание на услуги компании «ПРОК инвест». На сайте https://www.prokinvest.ru/ вы можете получить о ней подробную информацию.

Сферы деятельности «ПРОК инвест»

Компания ПРОК начинала свою работу в качестве инвестора и подрядчика. Благодаря желанию стремительно развиваться, расширять сферы деятельности она стала еще и заказчиком разных проектов, застройщиком, а со временем генеральным инвестором и девелопером в одном лице.

К 2021 году на счету компании значилось более 40 успешно реализованных проектов. Продажа квартир осуществляется как на стадии строительства, так и в уже построенных домах. Это дает покупателям большую свободу выбора.

Условия покупки недвижимости

Стоит отметить, что 2012 год стал для компании знаковым. Она запустила программу «Доступное жилье», которая позволила большему числу семей приобрести недвижимость в Санкт-Петербурге от застройщика. У жителей города есть возможность покупки недвижимости на выгодных условиях. Они могут воспользоваться как беспроцентной рассрочкой, так и ипотечной программой.

Строительство домов и комплексов осуществляется с применением современных монолитно-каркасных технологий. Объекты проектируют с учетом максимально рационального и удобного использования доступной площади.

Какие квартиры предлагает «ПРОК инвест»

Покупка квартиры с качественной отделкой от застройщика – выгодное вложение денежных средств, особенно на начальном этапе строительства. В данном случае вы получаете возможность наиболее длительной рассрочки платежа и существенную экономию за счет минимальных цен на старте.

Квартиры в жилых комплексах от компании «ПРОК инвест» сдаются с полной чистовой отделкой. В них предусмотрены металлопластиковые окна, ламинат на полу в комнатах; обои под покраску, радиаторы с терморегуляторами, плитка на стенах и полу в санузлах. В жилье установлены металлические входные и качественные межкомнатные двери. В жилье имеются индивидуальные автоматические счетчики горячей и холодной воды, автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения.

Группа компаний ПРОК оказывает широкий спектр услуг в сфере недвижимости: от первичных консультаций до государственной регистрации прав собственности. Здесь предлагают различные варианты покупки квартиры. Это оплата 100% стоимости, рассрочка платежа, ипотека от надежных банков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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