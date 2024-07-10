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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Инвестиция в недвижимость заграницей

Инвестиция в недвижимость заграницей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Freepik
Рынок недвижимости манит инвесторов своими перспективами, но что делать, когда горизонты сужаются до родного города?

Рынок недвижимости манит инвесторов своими перспективами, но что делать, когда горизонты сужаются до родного города?  Ответ прост - инвестировать в недвижимость заграницей! 

Почему именно заграницей?

Причин для такого решения множество, и вот лишь некоторые из них:

  • высокая доходность от аренды. Туристические направления всегда пользуются спросом, а значит, сдача недвижимости в аренду может приносить стабильный пассивный доход;
  • возможность получения гражданства или вида на жительство. Многие страны предлагают программы "гражданство за инвестиции" или упрощенное получение ВНЖ при покупке недвижимости;
  • благоприятные климатические условия. Жилье на побережье моря или океана – мечта многих. Инвестируя в недвижимость в странах с теплым климатом, вы получаете возможность проводить отпуск в любое время года;
  • диверсификация инвестиционного портфеля.Распределение активов -  золотое правило инвестора. Недвижимость заграницей – отличный способ диверсифицировать свой портфель и снизить риски;
  • повышение качества жизни. Возможность жить в стране с высоким уровнем жизни, безопасности и экологии – еще один весомый аргумент в пользу инвестиций в зарубежную недвижимость.


Построить виллу на Бали – мечта или реальность?

Одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в недвижимость является остров Бали.

Почему именно Бали?

  1. Туристический рай. Бали -  один из самых популярных островов мира, привлекающий миллионы туристов ежегодно.  Это гарантирует высокий спрос на аренду недвижимости. 
  2. Развитая инфраструктура. На Бали есть все необходимое для комфортной жизни: международный аэропорт, качественные дороги, магазины, рестораны, развлекательные центры.
  3. Доступные цены. Стоимость недвижимости на Бали ниже, чем в большинстве европейских стран. 
  4. Дружелюбное население и экзотическая культура.  Балийцы славятся своим гостеприимством, а культура острова поражает своей самобытностью. 

Построить виллу на Бали –  значит вложить средства в актив, который будет радовать вас долгие годы. Вы сможете наслаждаться роскошным отдыхом в окружении тропической природы, а также получать доход от сдачи виллы в аренду.

Перед тем как принять решение о покупке недвижимости заграницей, важно:

  • тщательно изучить рынок. Проанализируйте цены,  тенденции рынка,  законодательство в сфере недвижимости;
  • обратиться к профессионалам. Квалифицированный риелтор и юрист помогут вам с выбором объекта, оформлением сделки и решением всех юридических вопросов;
  • определиться с целью инвестирования. Планируете ли вы сдавать недвижимость в аренду, жить в ней сами или перепродать в будущем?  От этого зависит выбор объекта и стратегии инвестирования.

Инвестиции в недвижимость заграницей – это перспективный способ вложения капитала, который может принести вам не только прибыль, но и массу приятных эмоций! Не упустите свой шанс стать обладателем кусочка рая на земле – постройте виллу своей мечты на Бали! 

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