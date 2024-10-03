Чем изготовленные на заказ очки лучше готовых

Преимущества изготовления очков на заказ

Многие люди, впервые покупающие себе очки, не видят различия между готовыми моделями, которые часто можно встретить в торговых павильонах обычных магазинов, и изделиями, изготовленными на заказ в салоне оптики. Однако между ними есть существенная разница. Несмотря на то, что готовые очки могут показаться быстрым и удобным решением, врачи-офтальмологи не рекомендуют использовать их на постоянной основе. Это связано с тем, что они изготавливаются по стандартным параметрам, не учитывающим такие индивидуальные особенности, как межзрачковое расстояние и разная степень нарушения остроты зрения на правом и левом глазу. Поэтому, чтобы добиться эффективной коррекции зрения без рисков и неприятных последствий, правильным решением будет изготовление очков под заказ.

Как происходит проверка зрения и изготовление очков по рецепту

Прежде чем заказать изготовление очков, необходимо проверить зрение, посетив офтальмолога или оптометриста. Специалист проведет ряд тестов, которые помогут установить точные параметры фокусировки глаз, глубины и объема зрительного восприятия и т. д. Это необходимо для того, чтобы получить рецепт.

Следующим шагом станет подбор оправы с учетом толщины линзы, особенностей строения лица и личных предпочтений покупателя. В том числе на этом этапе учитываются такие параметры изделия, как вес, ширина носоупоров и способ крепления отдельных элементов очков.

После того как заказчик определится с формой, типом и характеристиками линз, можно приступать непосредственно к их изготовлению. Производственный процесс осуществляется в профессиональной мастерской с учетом рецепта и других специфических параметров. Например, специалисты могут нанести на линзы особое покрытие (антибликовое, фотохромное, от УФ-лучей и т. п.).

Финальным этапом является сборка. Когда линзы готовы, их вставляют в предварительно подобранную оправу. Процесс сборки требует высокой точности, так как даже небольшое отклонение способно привести к искажению зрения или дискомфорту в процессе эксплуатации изделия.