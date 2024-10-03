Чем изготовленные на заказ очки лучше готовых

Преимущества изготовления очков на заказ
Многие люди, впервые покупающие себе очки, не видят различия между готовыми моделями, которые часто можно встретить в торговых павильонах обычных магазинов, и изделиями, изготовленными на заказ в салоне оптики. Однако между ними есть существенная разница. Несмотря на то, что готовые очки могут показаться быстрым и удобным решением, врачи-офтальмологи не рекомендуют использовать их на постоянной основе. Это связано с тем, что они изготавливаются по стандартным параметрам, не учитывающим такие индивидуальные особенности, как межзрачковое расстояние и разная степень нарушения остроты зрения на правом и левом глазу. Поэтому, чтобы добиться эффективной коррекции зрения без рисков и неприятных последствий, правильным решением будет изготовление очков под заказ.
Как происходит проверка зрения и изготовление очков по рецепту
Прежде чем заказать изготовление очков, необходимо проверить зрение, посетив офтальмолога или оптометриста. Специалист проведет ряд тестов, которые помогут установить точные параметры фокусировки глаз, глубины и объема зрительного восприятия и т. д. Это необходимо для того, чтобы получить рецепт.
Следующим шагом станет подбор оправы с учетом толщины линзы, особенностей строения лица и личных предпочтений покупателя. В том числе на этом этапе учитываются такие параметры изделия, как вес, ширина носоупоров и способ крепления отдельных элементов очков.
После того как заказчик определится с формой, типом и характеристиками линз, можно приступать непосредственно к их изготовлению. Производственный процесс осуществляется в профессиональной мастерской с учетом рецепта и других специфических параметров. Например, специалисты могут нанести на линзы особое покрытие (антибликовое, фотохромное, от УФ-лучей и т. п.).
Финальным этапом является сборка. Когда линзы готовы, их вставляют в предварительно подобранную оправу. Процесс сборки требует высокой точности, так как даже небольшое отклонение способно привести к искажению зрения или дискомфорту в процессе эксплуатации изделия.
Таким образом, ношение изготовленных по рецепту очков помогает избежать головных болей, быстрой утомляемости глаз, неправильного восприятия пространства. Ведь когда линзы идеально соответствуют параметрам глаз, человеку не приходится напрягать зрение. Кроме того, такие очки прослужат гораздо дольше, ведь их изготавливают из высококачественных материалов, превосходящих по эксплуатационным характеристикам типовые го