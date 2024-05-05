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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 07 » Какое оборудование используют клининговые компании

Какое оборудование используют клининговые компании

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Для выполнения своих профессиональных обязанностей клининговые компании полагаются на различное оборудование, которое упрощает, а также организует работу клинеров.

Клининговые компании - это специализированные организации, которые предоставляют широкий спектр услуг по очистке помещений. Для выполнения своих профессиональных обязанностей они полагаются на различное оборудование, которое упрощает, а также организует работу клинеров.

Пылесосы: ручные, автоматические

Пылесосы являются основным инструментом при клининге помещений. Клининговые компании используют профессиональные пылесосы, которые обладают большой мощностью всасывания, а также современными технологиями фильтрации, такими как HEPA-фильтры. Это позволяет эффективно удалять пыль, волосы, грязь или другие загрязнения с линолеумов, паркета, ковров или других поверхностей.

Моющие машины

Для мойки ковров, ковровых покрытий или других текстильных поверхностей клининговые компании используют специальные моющие машины. Они оснащены встроенными баками для чистой и грязной воды, а также щетками с валиками, которые помогают эффективно очистить поверхность от грязи или пятен. Это позволяет добиться высокого качества уборки и максимально вернуть ковры и текстильные изделия в первоначальное состояние.

Аппараты для чистки полов

Клининговые компании также используют специализированные аппараты для чистки полов. Они могут быть различных типов, включая автоматические машины для мытья полов, моющие, полировальные машинки, а также швабры-поломойки. Это оборудование обеспечивает эффективную, но быструю уборку полов различных типов, таких как линолеум, плитка, паркет и т.д.

Пароочистители

Это приборы, которые используют высокотемпературный пар для очистки различных поверхностей. Они заметно удаляют грязь, пятна, микробы или даже некоторые виды вредных бактерий, не используя химические средства. Фирмы активно применяют пароочистители для чистки кухонных поверхностей, сантехники, окон, дверей или других объектов.

Очистители воздуха

Для поддержания чистоты и свежести в помещениях клининговые компании могут использовать специальные очистители воздуха:

  • Они удаляют пыль, аллергены, запахи или другие загрязнители из воздуха, улучшая его качество.
  • Очистители оснащены фильтрами, которые задерживают мельчайшие частицы, поэтому позволяют дышать чище и свежее.

Так, генеральная уборка квартиры https://greencleaning.by/uslugi/generalnaya-uborka/ проводится с использованием названной техники. Пылесосы, моющие машины, пароочистители, воздухоочистители помогают клинерам проводить качественную чистку, обеспечивая блеск, а также чистоту в помещениях. Это оборудование является важным инструментом для клининговых компаний, которые стремятся удовлетворить потребности и ожидания своих клиентов.

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