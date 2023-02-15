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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Рейтинг лучших вертикальных пылесосов

Рейтинг лучших вертикальных пылесосов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
mvideo.ru
Вертикальные пылесосы за последние годы завоевали рынок и внимание покупателей

Вертикальные пылесосы за последние годы завоевали рынок и внимание покупателей. В этом нет ничего удивительного, если обратить внимание на несколько моментов. Лучшие вертикальные пылесосы не только удобны в использовании, но, прежде всего, чрезвычайно эффективны при уборке пылесосом. Более того, многие из них умеют мыть пол лучше, чем многие швабры. Если вы не знаете вертикальный пылесос какой лучше выбрать то воспользуйтесь рейтингом.

Samsung Jet 90 Complete

Модель Samsung, несомненно, является сенсационным вертикальным пылесосом. Вместительный аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы без подзарядки. Оборудование оснащено мощным двигателем Digital Inverter мощностью до 550 Вт. В сочетании с высокоэффективной технологией Jet Cyclone позволяет эффективно очищать различные поверхности. Благодаря инновационной электроочистке Soft Action пылесос точно собирает грязь, а многослойная система фильтрации HEPA улавливает до 99,999% микрочастиц. Удобство использования обеспечивается 4-ступенчатой регулировкой телескопической трубки и поворотной головки.

Philips 8000 Aqua Plus

Устройство пылесосит, смывает и собирает пыль одновременно. Благодаря уникальной насадке Aqua Plus устройство тщательно (с двойной мощностью всасывания) очищает поверхность даже от засохших пятен, независимо от направления. Аккумулятор последнего поколения позволяет пылесосить в турбо-режиме в течение 28 минут после зарядки. Это намного дольше, чем другие пылесосы, представленные в списке. Кроме того, использование технологии PowerCyclone 10 повышает производительность оборудования на 30%.

BOSCH Unlimited 8 ProAnimal BBS8214PET

Вертикальный пылесос Bosch не зря попал в рейтинг! Он найдет применение в каждом доме! И особенно в том, где обитают животные!

  • Преимуществом устройства является большое количество аксессуаров, благодаря чему данная модель позволяет очищать практически любую поверхность.
  • Владельцы домашних животных по достоинству оценят конкретный элемент набора: специальную щетку ProAnimal, которая облегчает удаление шерсти с ковров и подстилок животных.
  • Пылесос будет хорошо работать даже в больших квартирах - после полной зарядки устройства он будет эффективно работать более часа.
  • А благодаря большому объему емкости опорожнение пылесоса во время работы не потребуется.

Оборудование автоматически регулирует мощность всасывания в соответствии с типом пола. Он имеет электроочиститель с высоким крутящим моментом, щетина которого глубоко проникает в ковры. Система фильтрации предотвращает повторное попадание загрязняющих веществ в воздух. А специальные системы мониторинга измеряют производительность батареи, которую вы можете проверить на ЖК-дисплее.

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