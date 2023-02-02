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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Оказаник услуг » Уборка офиса – своими силами или обращение к профессионалам?

Уборка офиса – своими силами или обращение к профессионалам?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
legis-cleaning.ru
Деятельность современных компаний охватывает множество различных аспектов

Деятельность современных компаний охватывает множество различных аспектов. Руководителям приходится решать немало вопросов. Один из них – организация уборки офиса.

Возникает два варианта решения этой проблемы:

  • держать в штате уборщицу;
  • обратиться в клининговую компанию.

Уборка своими силами

Кто-то останавливается именно на таком варианте. В этом случае мытье полов, лестниц, окон, стен и поддержание чистоты ложится на плечи штатного сотрудника. Однако качество такой уборки не всегда оказывается на должном уровне.

Клининговая компания

Оптимальным решением становится сотрудничество с клининговой компанией. При таком сценарии вы взаимодействуете с профессионалами, которые имеют необходимый опыт.

Качество уборки будет выше, поскольку задействованы нужные средства и инвентарь. Профессионалам дорога собственная репутация, потому они подходят к делу очень ответственно и серьезно. Заказать уборку офиса вы можете сайте https://legis-cleaning.ru/services/ezhednevnaya-uborka-ofisov/.

Важность ежедневной уборки

Офис – это не просто помещение, где работают сотрудники какой-либо компании. При грамотном подходе офис превращается в эффективный инструмент бизнеса. Поэтому его чистоте и уюту уделяется серьезное внимание.

Пыль и грязь, оставшийся мусор – все это негативно сказывается на атмосфере офиса. Клиенты вряд ли будут уважать такую компанию. Так что ежедневная уборка крайне необходима. Причем подойти к ней нужно без часто встречающегося в этом деле формализма.

Мероприятия по уборке

Во время уборки клининговые компании обычно выполняют следующие работы:

  • мойка полов, лестниц и стен;
  • очистка сложных загрязнений;
  • протирание поверхностей от пыли;
  • чистка стекол и зеркал;
  • очистка сантехники;
  • уборка труднодоступных мест;
  • вынос мусора;
  • уход за растениями.

Более точный список зависит от договора с конкретной компанией. Важно, чтобы уборка осуществлялась качественно и профессионально. Клининговые компании располагают средствами для решения таких задач.

Куда обращаться

Заказать уборку офисов в Москве вы можете в компании «ЛЕГИС». Это предприятие, имеющее большой опыт в сфере клининга. Во время уборки используется специальное оборудование, а также экологичные средства.

В компании работают настоящие профессионалы, которые эффективно справляются с поставленными задачами. «ЛЕГИС» взаимодействует со многими предприятиями и организациями Москвы и Московской области.

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