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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 05 » Как сделать уборку дома легкой и приятной с помощью клининговой компании

Как сделать уборку дома легкой и приятной с помощью клининговой компании

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imageban.ru
Как облегчить себе уборку в доме, какие виды уборки можно заказать в клининговой компании.

Уборка дома - это не только необходимость, но и способ создать уют и комфорт в своем жилище. Однако не все любят и умеют убирать дом, а у некоторых просто не хватает времени или сил на этот трудоемкий процесс. Как же сделать уборку дома легкой и приятной, не тратя на нее много времени и денег? Ответ прост - воспользуйтесь услугами профессиональной клининговой компании, которая сделает все за вас!

Что такое клининговая компания и какие услуги она предлагает

Это компания, которая специализируется на уборке домов, квартир, офисов и других помещений. Она предлагает:

  • Генеральную уборку дома, включая все комнаты, коридоры, лестницы, санузлы, кухню, балконы и террасы. Она включает в себя удаление пыли, грязи, пятен, жира, влаги, мусора, волос, шерсти и других загрязнений с разных поверхностей, таких как полы, стены, потолки, мебель, техника, освещение, двери, окна, зеркала, карнизы, шторы, ковры, текстиль и т.д. Еще один важный этап - дезинфекция, дезодорация и ароматизация помещений, а также сортировка и утилизация мусора. Генеральную уборку дома рекомендуется проводить не реже, чем раз в полгода, чтобы поддерживать чистоту и здоровье. Ее выполняют многие клининги. Например, https://colibri-cleaning.ru/.
  • Ежедневную уборку дома, которая проводится по договоренности с клиентом, например, каждый день, раз в неделю, раз в две недели и т.д. Она включает в себя поддержание порядка и гигиены в доме, включая протирание пыли, пылесосение, мытье полов, вынос мусора, смену постельного белья, уборку кухни и санузлов, вентиляцию помещений и т.д. Ежедневная уборка дома помогает сохранять дом в чистоте и свежести, а также экономит ваше время и силы.
  • Экспресс-уборку дома, которая проводится по необходимости, например, перед приездом гостей, после вечеринки, после ремонта, перед сдачей дома в аренду и т.д. Она включает в себя уборку самых загрязненных и важных зон в доме, таких как гостиная, спальня, кухня, санузел, прихожая и т.д. Экспресс-уборка помогает вам быстро привести дом в порядок и создать приятное впечатление у гостей или арендаторов.
  • Специализированную уборку дома, которая проводится по специальному заказу клиента, в зависимости от его индивидуальных потребностей и пожеланий. Она может включать в себя такие услуги, как химчистка мягкой мебели, ковров, матрасов, штор, одеял и подушек, мытье окон, люстр, зеркал, хрусталя, серебра и других предметов интерьера, очистка вентиляционных систем, каминов, печей и других источников тепла, уборка территории вокруг дома, уход за растениями и животными и т.д.

Выбирая клининг, отдавайте предпочтение компании, которая использует только качественное и безопасное оборудование и средства для уборки дома.

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