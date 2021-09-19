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Клининг: уборка производственных помещений

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Производственные помещения, также как квартиры и дома, нуждаются в чистоте.

Производственные помещения, также как квартиры и дома, нуждаются в чистоте. Профессиональная уборка влияет на качество работы производства. От чистоты производственного предприятия напрямую зависит здоровье сотрудников и повышается производительность труда. Уборка предприятий выполняется при помощи использования разнообразных технических средств. Промышленный клининг позволит быстро очистить территорию предприятия, не вливая на рабочий процесс.
Процесс уборки производственных предприятий называется промышленным клинингом. Не важно, на чем специализируется производство: чистота нужна везде.

Культура производства товаров является очень важной частью экономики, а уборка в свою очередь является важнейшим элементом производственной культуры. Добиться чистоты на больших производствах практически невозможно. Потому к работе и привлекаются клининговые компании.

Категории клининговых услуг

Промышленный клининг подразделяют на несколько категорий:
1. Уборку и дезинфекцию. Территория очищается от всех видов загрязнения, большинство из которых появляется вследствие рабочей деятельности предприятия. Представители клининговой компании осуществляют уборку и дезинфекцию столовых, кухонь, туалетов, душевых и комнат для отдыха.
2. Чистку оборудования. Данный вид работ связан с чисткой кондиционеров, системы вентиляции, уборкой котельных и бойлерных помещений, водопроводных и канализационных систем, стеллажей и станков.
3. Специализированной работы. Производится уборка в труднодоступных местах. Очищаются стены, потолки, фасады зданий, моются окна и витражи.

Процесс уборки

Приняв заказ, менеджер направляет на объект специалиста, который оценивает масштабы уборки и уровень загрязненности предприятия. На месте обговаривается перечень предоставляемых услуг и согласуется время работы, стоимость и составление сметы.
Перед началом работы цеха следует освободить от стоящего в нем оборудования. Если его нельзя вынести, то станки следует накрыть специальной защитной пленкой. Для выполнения высотных работ в цехах устанавливают необходимое оборудование.
Уборку в производственных помещениях осуществляют сверху вниз.

Загрязнение предприятий имеет колоссальные масштабы. Наличие пыли и грязи негативно влияет на здоровье сотрудников, что нисколько не выгодно работодателю. Сильные загрязнения выводят из строя дорогостоящее оборудование.
Сотрудники клининговых служб с легкостью удалят всю грязь, обеспечив промышленное предприятие идеальной чистотой.

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