Недорогие холодильники Side- by-side: особенности и преимущества

Холодильник – важная покупка, без которой сложно представить себе полноценную кухню. Именно здесь хранятся продукты и обеспечивается необходимая температура напиткам, а потому стоит выбрать наиболее удачную модель, которая отличается функциональностью. Среди множества вариантов, можно выделить Side-by-side – модели, завоевавшие большую популярность во всем мире. Какова их особенность и чем они интересны?

Особенности холодильника

Side-by-side имеют свои особенности и отличия, благодаря которым их можно выделить среди широкого ассортимента товаров. Как правило, они достаточно большие, имеют две створки и внушительную ширину. Такая продукция обычно стоит дороже, чем обычные модели, однако есть и недорогие холодильники Side-by-side, которые можно найти в продаже.

Столь интересное название модели получили благодаря сходству со шкафом: здесь есть один большой или два отсека поменьше, отдельные дверцы и петли, которые расположены с противоположных сторон. Их можно открыть одновременно, увидев все, что есть в холодильнике. Примечательно, что каждый отсек имеет свою температуру и обеспечивает условия хранения. Обязательно отводится место для хранения заморозки, а также продуктов, которые нуждаются в стандартной температуре от нуля и выше. Особенностью моделей являются их размеры, поэтому разместить Side-by-side предпочтительнее всего в большой кухне, где достаточно свободного места.

Преимущества холодильников данного типа

Модели Side-by-side обладают множеством достоинств, среди которых можно выделить:

антибактериальную защиту;

фильтры, устраняющие неприятные запахи;

экономичность;

защиту от детей;

размораживание No Frost;

вместительность;

электронную систему управления;

возможность активировать холодильник дистанционно.

Что стоит учесть при выборе

Выбирая холодильник Side-by-side, очень важно учесть размеры кухни или того места, где будет расположен агрегат. Если площадь скромная, стоит прибрести наиболее маленький размер, который хорошо впишется в габариты помещения. При наличии большой семьи и достаточного пространства, есть смысл приобрести модель от 500 литров, где есть отдельные зоны, а также много места для заморозки, хранения продуктов и наличие нескольких отсеков. У ряда моделей есть зоны свежести и это будет большим плюсом, который стоит учесть при выборе продукции. Желательно также обратить внимание технологии Super Freeze, Super Cool, No Frost, что позволить хранить продукты в правильных условиях.

Отдельного внимания заслуживает режим «Отпуск», который является экономичным, позволяя поддерживать нужную температуру и при этом не тратить много энергии. В целом, выбор зависит от предпочтений и целей, для которых будет использоваться та или иная модель.