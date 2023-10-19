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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » Стальной швеллер в Санкт-Петербурге: особенности и где купить

Стальной швеллер в Санкт-Петербурге: особенности и где купить

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Швеллер представляет собой металлическое изделие, которое широко используется в различных сферах промышленности.

Швеллер – металлическое изделие, которое нашло свое применение в разных сферах. Чаще всего это строительство, а также вагонное и автомобильное производство, а еще изделие применяют при создании рам и каркасов, возведении несущих конструкций. Он активно применяется для производства перекрытий, пандусов, усиления бетона и в качестве арматуры для стен и кровли. Швеллер стальной в Санкт-Петербургеможно приобрести по доступной стоимости, если обратиться в ООО «ЛенСпецСталь».

Особенности и преимущества стального швеллера

Каждый швеллер имеет стенки и полку, напоминая в поперечном сечении букву «П» или же латинскую U. Изделие зачастую выполняется способом горячей прокатки, где нередко используется прессование и выдавливание.

По способу изготовления швеллер может быть горячекатаным, специальным и гнутым равнополочным. Если говорить о видах, то можно выделить изделие с уклоном внутренних граней полок и модели с параллельными гранями полок. Все они имеют свою маркировку, указанную в буквенном виде и цифрах. В первом случае это буква «У» с цифрой перед ней, а во втором – «П», «Э», «Л» и цифра в сантиметрах. Швеллер также бывает высокой и обычной прочности.

С учетом используемого материала изготовления выделяются модели:

  • низколегированные, которые выполнены из низколегированной стали, устойчивой к нагрузкам динамического характера;
  • стальные гнутые, которые чаще всего используют в строительстве.

Преимущества швеллеров:

  • повышенная прочность;
  • надежность;
  • способность переносить большие нагрузки;
  • стойкость к агрессивным веществам;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • функциональность;
  • отсутствие «слабых» мест;
  • доступная стоимость;
  • долговечность;
  • небольшой вес.

Где приобрести качественные модели

Чтобы купить хороший швеллер, который прослужит долгие годы, стоит обратиться в ООО «ЛенСпецСталь» в СПб. Здесь можно подобрать различные модели, отличающиеся функциональностью, отличными характеристиками и лояльной стоимостью.

На сайте организации также можно найти и другие изделия для широкого применения: профильные трубы, полосы, стальные трубы, шестигранники, сетки, круги, квадраты и многое другое. Вся продукция представлена в каталоге, и можно ознакомиться с ней без каких-либо сложностей. Доставка продукции осуществляется на транспорте компании и составляет минимальные сроки.

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