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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 05 » Блог Елены «В обнимку с Питером»

Блог Елены «В обнимку с Питером»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Я родилась и всю жизнь прожила в Петербурге. Создала блог в телеграмм с описанием ресторанов, куда пойти с детьми, исторические факты о городе и многое другое

Блог Елены «В обнимку с Питером»

Биография:

Я родилась и всю жизнь прожила в Петербурге. У меня активные родители и сколько я себя помню, мы никогда не сидели дома: ездили загород, папа показывал город и возил на разводку мостов, с мамой ходили в театры. С тех пор не могу остановиться. И несмотря на внушительный список стран и городов, в которых я была, сердечко начинает стучать быстрее только от этого города.
У меня 2 высших образования.
12 лет проработала в ОАО «РЖД» инженером. Родила двойняшек, уволилась и начала искать дело для души. Сейчас занимаюсь йогой, веду группы по дыхательным практикам (я сертифицированный преподаватель по пранаяме), гуляю по Питеру и создаю контент для канала.
Почему решили создать канал:
Если кратко, чтобы не развестись.
В нашей с мужем паре я: активная, мне вечно нужно куда-то идти, что-то смотреть, посещать новые места, рестораны; муж: любит спокойный отдых дома. Он считал мои прогулки бессмысленной тратой времени. А как канал появился, я не просто гуляю, а людям рассказываю о местах, контент делаю, считай, на работу хожу.


И самое главное, я не нашла в ТГ канал про Петербург, который закрывал бы разом все мои потребности, поэтому создала свой. Я, как потребитель, хотела бы читать ОДИН канал, который рассказывает о ресторанах (не просто сухие факты, а мнение автора, которого я вижу и знаю); как маме, мне интересны места, куда можно пойти с ребенком (опять же, я вижу этого ребёнка, который по этим местам ходит); как петербурженка, я не прочь узнать необычные исторические факты о родном городе; как житель, который любит гулять и интересно проводить время, я бы хотела быть в курсе событий и мероприятий. Раньше, чтобы выудить эту информацию, мне нужно было потратить время на 4 канала, сейчас я стараюсь это разместить в одном.
Дальнейшие планы:
Хочется расти и развиваться.
Есть мысли создать гайд.
Возможно, платформу (сообщество), которое знакомило бы людей, объединяло по интересам. Активностей в городе много, а некоторым банально не с кем пойти. Или кто-то переехал в Петербург и ищет общения. Какие-то бизнесовые знакомства и т.д.
Создавать туры выходного дня под ключ. Когда нет времени искать экскурсии и рестораны, а хочется приехать, наслаждаться городом и ходить по проверенным заведениям и местам.

Все самое интересное о Санкт-Петербурге в блоге Елены "В Обнимку с Питером"
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