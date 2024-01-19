Скупка новых картриджей – кому подойдёт подобное решение

Такой термин, как ресайклинг, ранее не был известен на отечественном рынке. Речь идёт о скупке новых картриджей для МФУ, принтеров и прочего печатного оборудования.

Когда новые картриджи оригинального происхождения могут стать ненужными

Можно выделить сразу три причины, по которым новый картридж для МФУ становится неактуальным. В первом случае речь идёт о банальном выходе из строя техники, соответственно новый картридж для МФУ становится неактуальным. Так, например, случается, что печатная техника выходит из строя и восстановить её работоспособность не представляется возможным. При этом очень важно обеспечить непрерывность процесса печати, что особенно актуально для отдельных предприятий. Расходные материалы, естественно, приобретаются с запасом, и если оборудование выходит из строя, приходится покупать новый принтер, а старый отправлять на утилизацию. Соответственно, расходники реализуются, а вырученные средства идут, как доля оплаты за новую технику.

Ещё одна ситуация – это несовместимость картриджа с МФУ. Человек просто может ошибиться при приобретении расходников. Когда выясняется, что последний несовместим с печатной техникой, хранить картриджи нет никакого смысла, а вернуть обратно их обычно нельзя. Единственно верным решением становится сотрудничество с ресайклинговой компанией, для чего достаточно обратиться на cartbuy.ru.Таким образом, можно возвратить хотя бы часть денег, что была затрачена на покупку.

Ресайклинг становится актуальным, если приходится обновлять печатное оборудование. Естественно, приобретённые ранее впрок расходники далеко не всегда бывают совместимы и с новой техникой.

Независимо от того, в какую ситуацию попал владелец новых, но ставших ненужными картриджей, продажа их является рациональным решением. Таким образом, можно будет освободить место на складе, поместив туда более актуальные расходники, а также вернуть определённую долю затраченных средств – она будет варьироваться от 30 до 70%.

Почему стоит обратиться в специализированную компанию

Выбирать подходящую ресайклинговую компанию для сотрудничества следует, ориентируясь на те фирмы, о деятельности которых есть отзывы в Сети. В этом случае можно получить все преимущества сотрудничества:

максимально выгодные расценки;

прозрачность сделки;

внушительный список тех моделей картриджей, которые можно продать;

оперативность обработки заявки;

самовывоз;

индивидуальные условия, действующие для постоянных клиентов.

Предварительно, естественно, стоит обратиться в такую компанию по телефону или через обратную форму на сайте, по оперативности ответа также можно судить о квалификации специалистов.