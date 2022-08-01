Как выбрать принтер для печати этикеток

Принтеры этикеток – это специализированная техника, которая используется для печати графической и текстовой информации на этикетках из различных материалов. Наносить необходимые данные можно не только на бумагу, но также на картон, текстиль, синтетику – важно лишь правильно подобрать модель аппарата.

Из-за широкого многообразия моделей многие задаются вопросом – какой принтер для печати этикеток выбрать: термо- или термотрансферный. Каждый из аппаратов имеет свои особенностями, поэтому мы предлагаем детальней ознакомиться характеристиками и методами печати таких устройств.

Термопринтеры

Термопринтер использует для работы метод прямой печати. Для работы используются этикетки со специализированным покрытием, которое реагирует на воздействие тепла. Горячая головка аппарата точечно нагревает бумагу, которая темнеет – так и проявляется текст.

Основным преимуществом такого вида техники является доступная стоимость. Причем и сам принтер, и расходные материалы к нему стоят недорого. Обратите внимание, что информация на этикетке проявляется при прямом воздействии термоголовки, это значит, что нет необходимости покупать дополнительно расходные материалы, например, картриджи или риббоны.

Выделив плюсы, стоит поговорить и о недостатках. Покупать термопринтер следует в тех случаях, когда маркировать необходимо товары с коротким сроком хранения. Все дело в том, что этикетка не является устойчивой к воздействию влаги, УФ лучей или к механическому воздействию.

Термотрансферные принтеры

Термотрансферные принтеры позволяют печатать этикетки, отличающиеся повышенной устойчивостью к негативным факторам окружающей среды. Обратите внимание, что в отличие от термопринтеров, такие устройства способны работать с различными видами материалов, включая текстильную ленту и синтетические стикеры, выполненные ил полиэстера или полипропилена. Единственный недостаток такой техники – высокая стоимость.

Для работы необходимо купить термотрансферную ленту риббон. Риббон подбирается в зависимости от характеристик печатающего оборудования. Необходимо обращать внимание на такие важные параметры, как красящий слой (может быть in и out), диаметр втулки и намотку.

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