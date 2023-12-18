Что делать, если стиральная машина не включается?

Почему стиральная машина не включается?

При нарушении правил эксплуатации стиральной машины, частых перегрузках, неправильном монтаже и перепадах напряжения могут возникать различные неисправности, которые ухудшают ее работоспособность и даже могут стать причиной полного выхода из строя техники. Если наблюдаются любые отклонения в работе бытовой техники, следует сразу обратиться в сервисный центр. Мастера хорошо разбираются в конструктивных особенностях СМА разных марок и проводят комплексную диагностику для точного определения проблем. Для быстрого устранения неисправностей и предотвращения возникновения их в будущем ремонт современных стиральных машин необходимо доверять квалифицированным специалистам.

Причины неисправности

Стиральная машина может не включаться по следующим причинам:

Отсутствие электричества

Является одной из самых распространенных проблем. Отсутствие доступа к электричеству происходит из-за различных факторов:

Устройство не включено в розетку. Выбило автомат. Не поступает электрика. Сломалась розетка. Поврежден шнур.

Загрязнение фильтрующего элемента сливной системы

На панели горят индикаторы, но ничего не работает. Вода не поступает в машинку. Это происходит из-за засорения фильтра. Для устранения засора снимается фильтрующий элемент и тщательно промывается. Также убирается скопившийся мусор на сливном насосе (находится поблизости с фильтром).

Засор фильтра-сетки

Довольно часто происходит загрязнение мембранного фильтра слива. Он установлен в том месте, где шланг подключается к агрегату.

Неплотное закрытие дверцы

Причиной является изношенность/повреждение уплотнительной резинки или перекос отверстия, предназначенного для загрузки вещей. Для решения проблемы потребуется очистить, или заменить уплотнительный элемент. Перекос устраняется за счет подкручивания болтов. Когда фиксирующий язычок не защелкивается, тогда потребуется разобрать дверцу и выполнить его замену.

Перегрузка барабана

Когда внутри стиралки находится много вещей, она может не активироваться.

Неисправность электронных деталей

Машина не включается не только вследствие механических причин. Часто виной этому могут являться аппаратные проблемы. Для их устранения потребуется специальные знания и соответствующий инструмент. Самостоятельно избавиться от поломки будет крайне тяжело и не рекомендовано.

Поломка платы управления

На выход из строя платы управления указывает мигание всех индикаторов. Это происходит в результате неравномерной подачи электричества, а также попадания на деталь влаги.

Выход из строя устройства блокировки люка

Дверца стиральной машины может плохо фиксироваться из-за неисправности блокирующего замка люка. На панели приборов высвечивается код ошибки. Чтобы решить возникшую проблему потребуется произвести замену поломанной детали.

Неисправность кнопки включения

Из-за залипания кнопки питания машинка может не включиться.

Поломка двигателя

Когда мотор вышел из строя программа стирки не будет запускаться. Главная причина неисправности двигателя является в износе графитовых щеток.

Во избежание вышеуказанных проблем и продления срока эксплуатации стиральной машины следует соблюдать правила эксплуатации. Важно придерживаться рекомендаций, которые указаны в инструкции пользователя. Также нужно избегать чрезмерных нагрузок устройства, заставляющие функционировать технику на износ. Перед использованием моющих средств внимательно изучайте их состав, чтобы предотвратить разрушение и преждевременный износ комплектующих.