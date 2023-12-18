Что делать, если стиральная машина не включается?

ента новостей

23:24
В Петербурге участника СВО избили за замечание о неправильной парковке
23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
21:58
Баскетбольный «Зенит» унизил Василия Карасёва, обыграв команду своего бывшего тренера с неприличной разницей в 55 очков
21:34
Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9
16:57
Сборная России под руководством Романа Ротенберга обыграла Казахстан и стала обладателем «Кубка Первого канала»
15:12
В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»
15:02
В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера
13:42
В Ленобласти похитили жителя Пикалево, вывезли в лес, ранили ножом и ограбили
13:15
В пулково задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге
13:04
В центре Петербурга посетитель салона сотовой связи выстрелил в продавца
12:48
Из квартиры петербуржца на Петергофском шоссе украли 20 млн рублей
12:41
В Петербурге в мужчину стреляли из травматического пистолета на улице Дыбенко
12:25
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в поножовщине
12:18
В Пушкине пьяного водителя задерживали со стрельбой
10:32
В Петербурге залили монтажной пеной двери по адресам прописки военкоров
10:02
В Невском районе рабочего завалило грунтом в траншее на стройплощадке
23:14
Новые рекорды «Кубка Владимира Сальникова»
21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
12:15
В Невском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти 6,2 млн рублей
12:11
В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,1 млн рублей
12:08
В Выборгском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам более 7,6 млн рублей
12:03
В Петербурге задержали жителя Ульяновской области, ударившего ножом земляка в коммунальной квартире на Английском проспекте
11:56
В Петербурге задержали двоих мигрантов на "Шкода Рапид", сбивщих 17-летнего пешехода в Шушарах
11:47
В Петербурге задержали молодого мужчину за разбой в гипермаркете на проспекте Большевиков
02:22
Хоккеисты СКА Глотов, Никишин и Толчинский забросили шайбы за сборную России в победном матче с белорусами на «Кубке Первого канала»
02:03
В «Лужниках» продолжается турнир «Шахматные звёзды 3.0», в котором участвуют Карякин, Горячкина, Грищук и Раджабов
02:02
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» взобрался уже на 8-е место в чемпионате ВХЛ
01:40
Хоккейный «Ростов» крупно победил «СКА-Неву» со счётом 5:2, хотя Герасимюк и отразил буллит
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 04 » Что делать, если стиральная машина не включается?

Что делать, если стиральная машина не включается?

0
50
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Почему стиральная машина не включается?

Почему стиральная машина не включается?

ремонт современных стиральных машинПри нарушении правил эксплуатации стиральной машины, частых перегрузках, неправильном монтаже и перепадах напряжения могут возникать различные неисправности, которые ухудшают ее работоспособность и даже могут стать причиной полного выхода из строя техники. Если наблюдаются любые отклонения в работе бытовой техники, следует сразу обратиться в сервисный центр. Мастера хорошо разбираются в конструктивных особенностях СМА разных марок и проводят комплексную диагностику для точного определения проблем. Для быстрого устранения неисправностей и предотвращения возникновения их в будущем ремонт современных стиральных машин необходимо доверять квалифицированным специалистам.

Причины неисправности

Стиральная машина может не включаться по следующим причинам:

Отсутствие электричества

Является одной из самых распространенных проблем. Отсутствие доступа к электричеству происходит из-за различных факторов:

  1. Устройство не включено в розетку.
  2. Выбило автомат.
  3. Не поступает электрика.
  4. Сломалась розетка.
  5. Поврежден шнур.

Загрязнение фильтрующего элемента сливной системы

На панели горят индикаторы, но ничего не работает. Вода не поступает в машинку. Это происходит из-за засорения фильтра. Для устранения засора снимается фильтрующий элемент и тщательно промывается. Также убирается скопившийся мусор на сливном насосе (находится поблизости с фильтром).

Засор фильтра-сетки

Довольно часто происходит загрязнение мембранного фильтра слива. Он установлен в том месте, где шланг подключается к агрегату.

Неплотное закрытие дверцы

Причиной является изношенность/повреждение уплотнительной резинки или перекос отверстия, предназначенного для загрузки вещей. Для решения проблемы потребуется очистить, или заменить уплотнительный элемент. Перекос устраняется за счет подкручивания болтов. Когда фиксирующий язычок не защелкивается, тогда потребуется разобрать дверцу и выполнить его замену.

Перегрузка барабана

Когда внутри стиралки находится много вещей, она может не активироваться.

Неисправность электронных деталей

Машина не включается не только вследствие механических причин. Часто виной этому могут являться аппаратные проблемы. Для их устранения потребуется специальные знания и соответствующий инструмент. Самостоятельно избавиться от поломки будет крайне тяжело и не рекомендовано.

Поломка платы управления

На выход из строя платы управления указывает мигание всех индикаторов. Это происходит в результате неравномерной подачи электричества, а также попадания на деталь влаги.

Выход из строя устройства блокировки люка

ремонт современных стиральных машинДверца стиральной машины может плохо фиксироваться из-за неисправности блокирующего замка люка. На панели приборов высвечивается код ошибки. Чтобы решить возникшую проблему потребуется произвести замену поломанной детали.

Неисправность кнопки включения

Из-за залипания кнопки питания машинка может не включиться.

Поломка двигателя

Когда мотор вышел из строя программа стирки не будет запускаться. Главная причина неисправности двигателя является в износе графитовых щеток.

Во избежание вышеуказанных проблем и продления срока эксплуатации стиральной машины следует соблюдать правила эксплуатации. Важно придерживаться рекомендаций, которые указаны в инструкции пользователя. Также нужно избегать чрезмерных нагрузок устройства, заставляющие функционировать технику на износ. Перед использованием моющих средств внимательно изучайте их состав, чтобы предотвратить разрушение и преждевременный износ комплектующих.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-11-2016, 18:50
Стиральная машина не греет воду: причины и устранение
24-03-2021, 21:58
Ремонт стиральных машин любых марок и производителей
9-07-2023, 11:02
Неисправности телевизоров LG и их устранение
1-02-2023, 08:51
Ремонт кофемашин и сервисное обслуживание
28-06-2022, 19:24
Как выбрать стиральную машину
4-02-2020, 17:09
Ремонт бытовой техники профессионалами

Происшествия на дорогах

0
35
Вчера, 23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
0
160
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
0
133
17-12-2023, 20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
0
182
17-12-2023, 12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
Наверх