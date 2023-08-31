Как очистить свой дом от негативной энергии

Наш дом – это наша крепость. Так мы привыкли считать. Однако мало кто знает, что порой дом в силу тех или иных причин может превратиться не в крепость, а во врага. Это бывает тогда, когда он становится средоточием энергетической или магической негативной энергии.

Ссоры, драки, плохие привычки домочадцев, плохие мысли, зависть, жадность – все это создает в вашем доме энергетический кокон негативного оттенка, который впоследствии создает ощущение напряжения. Вы перестаете заходить в свой дом с оптимизмом, вам не хочется даже перешагивать его порог, а дом других людей может на психологическом уровне казаться комфортнее.

Магический негатив также порой встречается в жилье и чаще всего он создается различными видами подкладов, которые нацелены разрушить ту или иную часть вашей жизни.

Однако в ваших руках избавиться от негативного влияния в вашем доме. В этом вам помогут советы, которые описаны в этом материале.

Чистка дома с помощью свечи

Самый распространенный способ избавить свой дом от магического и энергетического негатива – это провести чистку с помощью свечи. Вы можете воспользоваться как церковным инструментом, так и обычным восковым, купленным в эзотерическом магазине. В данном случае свеча ставится в стопку с солью, зажигается фитиль и проводится обряд очищения вашего помещения по часовой стрелке, начиная с входной двери. Квартиру или дом следует обойти три раза, особое внимание уделяя зеркалам, углам и порогам. Также в этот момент следует читать молитву или же заговор на очищение. Еще больше ритуалов со свечами вы можете увидеть в блоге онлайн-академии эзотерики «Элара».

Святая вода

После очищения квартиры свечой, вы можете самостоятельно окропить углы вашего жилища святой водой, читая при этом молитву Отче Наш. Дополнительно можно окропить зеркала, входную дверь и другие места, в которых, к примеру, был найден или заподозрен подклад.

Очищение травами

Вместо свечи вы можете использовать для очищения скрутки трав. Наиболее популярной считается скрутка полыни, однако не бойтесь использовать можжевельник, белый шалфей, могильник или гармалу, зверобой, тысячелистник, крапиву и так далее. Тут вам следует выбирать те травы, которые вам больше по душе или же подходят по запаху. Проводится очищение травами также, как и свечой, три раза по часовой стрелке с травами обходят свое жилище, начиная с входной двери, и читают специальные молитвы или заговоры.

Стопки с солью

Наши предки ставили по углам своего дома стопки с солью или же сыпали заговоренную соль на порог. Такое дейтвие помогало нейтрализовать негатив и отвести недображелателей от порога. Вы можете для такой практики использовать как обычную каменную соль, так и четверговую, которая обладает большей силой.

Моем полы

После того, как вы очистили пространство своего жилища с помощью трав или свечи, желательно дополнительно помыть полы. В воду следует добавить несколько капель эфирного масла полыни, щепотку соли и после этого провести влажную уборку помещения. Подобное действие не только уничтожит микробы в вашем доме (масло полыни обладает противогрибковым и противомикробным действием), но также способствует тому, чтобы ритуал чистки был полностью завершен.

Гармонизация пространства

После всех практик очищения, чтобы ваш дом был наполнен благодатной энергией, используйте время от времени пало-санто, чтобы окурить пространство. Таким образом вы гармонизируете энергию в своем жилище и уберете излишнее напряжение в нем.