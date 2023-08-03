Как забыть о бывшем/бывшей и начать жить заново? 10 шагов, которые помогут

Как забыть бывшего? Если Вы задались этим вопросом, то скорее всего Вам нужны конкретные шаги. Поэтому мы подготовили руководство, состоящее из 10 пунктов. Среди них вы найдете несколько не самых обычных идей. Возможно не все пункты подойдут Вам, ведь мы все такие разные. Выбирайте те методы, которые соответствуют вашему характеру и потребностям.

Разрешите себе грустить

После расставания вполне естественно испытывать негативные эмоции, такие как сожаление и печаль. Чтобы забыть своего бывшего, вместо того, чтобы подавлять эти чувства, позвольте себе выразить их. В слезах нет ничего плохого, поэтому выражайте свои эмоции и принимайте то, что чувствуете.

Сократите или ограничьте контакты

Если возможно, ограничьте или прекратите все контакты с бывшим. Дайте себе время и пространство эмоционально восстановиться. Удалите ее/его номер телефона и избегайте контактов в социальных сетях. Это может быть сложно, но скрытие ее/его постов в ВК или Одноклассниках поможет отключиться от воспоминаний и двигаться дальше.

Отправьтесь в незапланированное путешествие

Самое время сменить обстановку. Чтобы забыть о ней/нем, организуйте поездку в новое место, в идеале в одиночестве. Изучение нового поможет отвлечься от прошлого и сосредоточиться на настоящем. Кроме того, новое место — это возможность познакомиться с новыми людьми. Мир открыт для вас.

Попробуй что-нибудь новое

Не обязательно заниматься именно экстремальными видами спорта. Попробуйте что-то новое и интересное. Это повысит уверенность в себе, а выброс адреналина поднимет настроение. Это может быть банджи-джампинг, ныряние с аквалангом, скалолазание или катание на скейтборде. Этот опыт может помочь вам восстановить уверенность в себе после расставания и убедить мозг в том, что вы способны справиться с новыми вызовами.

Будьте открыты для новых отношений

Речь идет не о том, чтобы сразу погружаться с головой в серьезные отношения, а о том, чтобы просто изучить варианты. Вы можете знакомиться с разными людьми, чтобы лучше понять, какие люди вам более интересны и чего вы ожидаете от будущих отношений.

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Измените свой внешний вид и образ жизни

Измените свой внешний вид и образ жизни. Но не для того, чтобы заставить ревновать бывшего. Визуальная трансформация может помочь вам создать себя заново. Смена прически, новая одежда, украшения и макияж будут способствовать позитивному настрою и ощущению новизны.

Помогайте другим

Займитесь благотворительностью или волонтерством. Помощь другим может принести чувство выполненного долга, а также поможет понять, что в жизни есть и другие цели, кроме построения любовных отношений. Возьмите собаку из приюта на прогулку или запустите онлайн-сбор средств для нуждающихся. Возможностей действительно много. Вы даже не представляете, сколько людей ждут помощи.

Растите духовно и эмоционально

Духовное и эмоциональное развитие помогает забыть старое. Такие практики, как медитация, йога или терапия, могут помочь вам понять себя, свои потребности и эмоции. Это позволит лучше справляться с трудными моментами не только в период расставания, но и в дальнейшей жизни.

Научитесь доверять

Если расставание произошло из-за тотального недоверия со стороны одного из партнеров, важно восстановить доверие к другим людям, но прежде всего к себе. Работайте над этим постепенно и терпеливо. Со временем все наладится, и вы станете доверять другим людям.

Дайте себе время

И, наконец, дайте себе столько времени, сколько нужно. Забывание — это процесс, который требует времени. Не ждите, что все эмоции исчезнут, как по волшебству. Дайте себе время восстановиться и принять новую реальность. Помните, что тяжелые эмоции, связанные с ним/ней, все равно вернутся к вам в самые неожиданные моменты, так что будьте к этому готовы.

Забыть бывшего — это процесс, который требует времени, терпения и усилий. Помните, что все люди разные, и каждый переживает тяжелое расставание по-разному. Важно позволить себе чувствовать эмоции, найти поддержку в ближайшем окружении и сосредоточиться на личном развитии. Этот процесс может быть трудным, но со временем вы обретете силу и готовность принять новые вызовы и возможности, которые приносит жизнь после разрыва. Помните, что впереди вас ждет счастье!