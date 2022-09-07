Почему выбирают браслеты из агата

ента новостей

15:53
Награждены самые добрые люди Петербурга
15:41
Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ
15:39
Иностранец пострадал при проезде в петербургском троллейбусе
15:38
Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге
14:10
В Петербурге депутаты предлагают на содержание собак-поводырей выплачивать компенсации
14:05
Петербургский парламент хочет усилить контроль за размещением вышек мобильной связи
13:44
В Ленобласти мужчина поджог автомобиль своей супруги
12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
12:10
В Колпино задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
11:55
В Мурино задержали автоугонщика
11:49
В Петербурге задержали компьютерного мастера, обманувшего пенсионерку
10:58
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке состава судов «Инженер Л.Г.Смирнов» + «ВЭШ – 12029» + «А.Лагутин»
10:27
Путин о санкционной лихорадке
10:12
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа четвёртой опоры
10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
10:03
Беглов побывал в Карелии
09:46
Почему скидки выгодны
09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
21:39
Ботанический сад СПбГУ завершил летний сезон
15:22
Если СКА уверенно победил «Барыс», то ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» Александра Радулова
15:18
Севкабель Порт запускает новый проект SEVCABLEPORT LIVE
15:10
В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом мужчину
15:05
На Московском шоссе произошло смертельное ДТП
15:00
В Ленобласти неизвестные похитили сейф с 2 550 000 рублей и четыре ноутбука
14:55
В Петербурге задержали мужчину, угнавшего автомобиль у своей матери
14:48
Активистам запретили раздавать патриотическую Z-символику у стен Смольного
14:18
В Петербурге в массовом ДТП пострадал 12-летний мальчик
12:24
Ветеранские организации Петербурга получат дополнительные преференции
12:22
В Петербурге перед судом предстанут наркодилеры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Драгоценности, бижутерия » Почему выбирают браслеты из агата

Почему выбирают браслеты из агата

0
44
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
mylovelyspirit.com
Агат – полудрагоценный камень, который часто применяется для изготовления украшений.

Агат – полудрагоценный камень, который часто применяется для изготовления украшений. Он привлекает своей красотой и изяществом. Агат выглядит благородно и стильно. Не зря изделия из этого камня пользуются большой популярностью.

Актуальность

Особого внимания заслуживают браслеты из агата. Это стильные и современные украшения, которые становятся эффектным дополнением к образу. Причем такие браслеты будут актуальны как для мужчин, так и для женщин.

Хорошим выбором для представителей сильного пола станет вариант «Герреро». Это браслет с белым и коричневым агатом. Аксессуар придает его обладателю мощный оттенок брутальности. Не менее интересен браслет «Коготь дьявола». Он тоже рассчитан на сильных и уверенных в себе мужчин.   

Женщинам подойдут варианты «Кернуннос» и «Тропа Единорога». В первом браслете присутствует черный агат, во втором – агат ботсвана. Оба украшения подчеркнут незаурядность личности женщины. Такой браслет придаст его обладательнице особый шарм.

Эти и другие интересные украшения из камня агат вы сможете выбрать в интернет-магазине mylovelyspirit.com. Вы обязательно найдете аксессуар, который подойдет именно вам. 

Польза украшений из агата

Камень агат давно известен своими полезными свойствами. Он благотворно воздействует на нервную систему. Благодаря этому минералу, человек обретает душевное равновесие. Агат приносит успокоение и ясность ума. Камень нормализует эмоции и улучшает концентрацию внимания.

Некоторые люди отмечают, что им удается избавиться от гнева и горечи, раздражительности и разочарования. По крайней мере, агат пробуждает положительные эмоции. Возможно, человек лишь верит в такие свойства камня, потому получает желаемый результат. Но в любом случае от агата будет большая польза.

Где купить

Покупайте браслеты из этого камня в магазине My lovely spirit. Среди предложенного ассортимента вы найдете немало интересных образцов. При выборе браслетов руководствуйтесь не только индивидуальными предпочтениями. Важно, чтоб украшение подходит вам по стилю.

Грамотно подобранный браслет станет эффектным штрихом. Благодаря такому украшению, вы сможете привлечь к себе внимание. Браслеты с агатом – это стильно и респектабельно. При этом они несут в себе элемент креатива. Так что для выбора изделий из агата есть немало причин. Обязательно воспользуйтесь предоставляющейся возможностью. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2014, 23:14
Стильные кожаные браслеты для мужчин
14-04-2018, 21:18
Ювелирная бижутерия как альтернатива украшениям и драгоценных металлов и камней
12-01-2017, 20:17
Красота серебряных браслетов
20-09-2015, 23:26
Как правильно выбрать бижутерию
6-11-2015, 20:05
Кольца с бриллиантами - это пронзительная роскошь, которой вы достойны
18-11-2016, 21:30
Как не попасться на золотую подделку?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
0
77
Сегодня, 11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
0
78
Сегодня, 10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
91
Сегодня, 09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
Наверх