Брендированные кубарики - эффективное продвижение за счет полезного и ненавязчивого предмета на рабочем столе

Кубарики давно перестали быть просто канцелярскими принадлежностями и превратились в мощный инструмент продвижения и узнаваемости бренда.

Основные достоинства брендированных кубариков

Несмотря на скромные размеры, брендированные кубарики обладают целым рядом преимуществ, которые делают их эффективным средством продвижения.

Ненавязчивая реклама. На рабочем столе постоянно напоминает о компании, не раздражая, как яркая наклейка или баннер.

Длительное воздействие. В отличие от разовой раздачи флаеров, кубарик может находиться на столе годами.

Широкий охват аудитории. Распространяют не только среди сотрудников, но и среди партнеров и клиентов.

Многофункциональность. Это не просто сувенир, а полезный и практичный предмет для заметок, напоминаний, хранения мелких вещей.

Как сделать кубарик эффективным инструментом продвижения

Чтобы кубарик действительно работал на узнаваемость бренда, важно учитывать несколько моментов:

Дизайн. Логотип и фирменные цвета должны быть выдержаны в соответствии с фирменным стилем, чтобы кубарик максимально ассоциировался с компанией.

Качество. Кубарик должен быть из прочного, долговечного материала, чтобы служить как можно дольше.

Размер. Оптимальный размер 5-7 см - компактный и удобный для хранения на столе.

Целевая аудитория. Подбирайте дизайн под конкретную аудиторию - сотрудников, партнеров, VIP-клиентов.

Персонализация. Возможность нанести имя или логотип клиента делает кубарик по-настоящему индивидуальным.

Как использовать кубарики максимально эффективно

Чтобы получить от брендированных кубариков максимум отдачи для продвижения компании, стоит использовать следующие рекомендации:

Мероприятия и встречи. Раздавать нужно на всех корпоративных и внешних мероприятиях - презентациях, конференциях, семинарах. Это позволит охватить широкий круг лиц.

Индивидуальный подход. Для VIP-клиентов и партнеров желательно делать персонализированные варианты с указанием имени или логотипа. Это повысит лояльность.

Оформление офиса. Кубарики стоит разместить на ресепшен, в переговорных, на рабочих местах сотрудников. Так бренд будет постоянно на виду.

SMM продвижение. Использовать фото кубариков в постах сообществ компании в соцсетях, придумывать интересные конкурсы и розыгрыши. Это привлечет аудиторию.

Праздники и сезоны. Выпускать тематические варианты к праздникам, юбилеям, проводить сезонные акции. Так они не наскучат.

Обновление дизайна. Регулярно обновлять дизайн с учетом новых тенденций и пожеланий аудитории. Это сделает кубарики привлекательнее.

Качественные материалы. Использовать для изготовления прочные и долговечные материалы. Это продлит срок службы.

Главное при использовании брендированных кубариков - творческий и индивидуальный подход с учетом потребностей целевой аудитории. Тогда они принесут максимум пользы для узнаваемости и продвижения бренда.