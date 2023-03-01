Где купить оригинальные розетки Legrand в Санкт-Петербурге?

Legrand — французский производитель электроустановочного оборудования для жилых домов, офисных помещений, отелей и других общественных мест. Компания создает широчайший перечень устройств — от простых розеток и выключателей до техники для зарядки электромобилей. Десятки серий позволяют подобрать оптимальные по дизайну модели.
Как и любого другого серьезного производителя, у компании Legrand много подражателей, на рынке можно встретить подделки — внешне похожие на оригинальные устройства, но категорически не соответствующие им по качеству.
Самый простой и надежный способ приобрести оригинальную продукцию — покупать ее либо напрямую у производителя, либо — у его официального представителя в вашей стране. В России таким представителем является интернет-магазин Legrand Russia.
О петербургском представительстве компании Legrand Russia
Российская компания Legrand Russia имеет представительство в Петербурге. Офис продаж недавно переехал и теперь находится по адресу Кондратьевский проспект, дом 15, корп. 3. Время работы в будние дни — с 8:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 17:45.
В офисе продаж вас не только подробно проконсультируют по любым видам продукции бренда, но там же вы можете забрать заказы самовывозом. Все вопросы вы можете задать по телефону +7 (812) 679-22-59 или по электронной почте [email protected]
Как купить продукцию Legrand у официального представителя бренда в Санкт-Петербурге?
Если вы живете в Петербурге или Ленинградской области и хотите купить оборудование Legrand, вы можете оформить заказ на сайте компании Legrand Russia и выбрать либо самовывоз, либо доставку.
В Северной столице есть шесть зон доставки:
- первая охватывает практически весь город — от Парголово до Купчино, а также Кудрово, при заказе от 5000 рублей доставка бесплатная, до этой суммы — стоит 400 рублей;
- вторая зона включает такие населенные пункты, как Лисий Нос, Сертолово, Песочный, Мурино, Всеволожск, Шушары, Металлострой, Красное Село и Стрельну — бесплатная доставка при заказе от 10000 рублей, платная стоит 600 рублей;
- третья зона охватывает Петергоф, Пушкин, Павловск, Колпино, Токсово, Агалатово, Белоостров и Сестрорецк, цена доставки — 800 рублей, при заказе от 15000 рублей товары привезут бесплатно;
- четвертая зона — Репино, Кронштадт, Лесколово, Рахья, Шлиссельбург, Кировск, Коммунар, Ломоносов, цена — 1000 рублей, при заказе от 25000 рублей — бесплатно;
- пятая зона — отдаленные районы, например, Зеленогорск, Гатчина, Большая Ижора, туда доставка стоит 1200 рублей, а при заказе от 35000 рублей — бесплатно;
- шестая зона — Выборг, Кингисепп, Тихвин, Кириши и т.д. — стоимость обсуждается с менеджером индивидуально.