Где купить оригинальные розетки Legrand в Санкт-Петербурге?

Legrand — французский производитель электроустановочного оборудования для жилых домов, офисных помещений, отелей и других общественных мест. Компания создает широчайший перечень устройств — от простых розеток и выключателей до техники для зарядки электромобилей. Десятки серий позволяют подобрать оптимальные по дизайну модели.

Как и любого другого серьезного производителя, у компании Legrand много подражателей, на рынке можно встретить подделки — внешне похожие на оригинальные устройства, но категорически не соответствующие им по качеству.

Самый простой и надежный способ приобрести оригинальную продукцию — покупать ее либо напрямую у производителя, либо — у его официального представителя в вашей стране. В России таким представителем является интернет-магазин Legrand Russia.

О петербургском представительстве компании Legrand Russia

Российская компания Legrand Russia имеет представительство в Петербурге. Офис продаж недавно переехал и теперь находится по адресу Кондратьевский проспект, дом 15, корп. 3. Время работы в будние дни — с 8:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 17:45.

В офисе продаж вас не только подробно проконсультируют по любым видам продукции бренда, но там же вы можете забрать заказы самовывозом. Все вопросы вы можете задать по телефону +7 (812) 679-22-59 или по электронной почте [email protected]

Как купить продукцию Legrand у официального представителя бренда в Санкт-Петербурге?

Если вы живете в Петербурге или Ленинградской области и хотите купить оборудование Legrand, вы можете оформить заказ на сайте компании Legrand Russia и выбрать либо самовывоз, либо доставку.

В Северной столице есть шесть зон доставки: