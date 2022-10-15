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Питерец.ру » Статьи » Разное » Искусство татуировки: популярные стили украшения тела

Искусство татуировки: популярные стили украшения тела

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
westendstudio.ru
Татуировки самых разных направлений. Описание наиболее популярных стилей, техники выполнения.

Древнейшим культурным явлением, история которого начинается с первобытных времен, является украшение тела с помощью татуировки. Символические рисунки в далекие дни содержали определенный смысл. Их задачей было напугать противника, а также это были отличительные знаки отдельных кланов.

В настоящее время сформировалось большое количество направлений в нанесении рисунка на тело, и самые древние, и инновационные. Культура татуировок становится популярной во всем мире среди представителей самых различных слоев населения. Пару десятков лет назад рисунок на теле делали в основном неформалы и неисправимые романтики. Сейчас разнообразные рисунки украшают тела молодых людей, состоявшихся бизнесменов, публичных людей, даже серьезных политиков. Тату-салон West End гордится своими мастерами, которые реализуют любые пожелания клиента качественно, стильно, креативно.

Разнообразие стилей и направлений

Творческих идей в боди-арт необъятное количество. Наряду с этим сформировались основные направления со своими отличительными и узнаваемыми чертами.

Реализм

Рисунки на теле в данной технике выглядят реалистично, имеют тщательно прорисованные детали. Техника считается трудоемкой и сложной, картинка выглядит как фотография. Чаще всего клиенты заказывают татуировки, на которых изображены:

  • люди;
  • животные;
  • любимые персонажи фильмов и мультиков;
  • кумиры;
  • прекрасные пейзажи и т.д.

Чикано

История начинается с первой половины прошлого столетия, когда бесстрашные мафиози щеголяли татуировками исключительно черного цвета. Чикано относится к мексиканской культуре боди-арт.

Дотворк

На тело наносятся сложные рисунки с использованием особой техники, состоящие из целого ряда точек. В зависимости от того, с какой плотностью выполнено изображение, получается татуировка с разной контрастностью и яркостью.

Полинезия

Нательная живопись в этом стиле выглядит экзотично, ярко, со смысловой нагрузкой.

Биомеханика

Рисунки имитируют человеческое тело в механических конструкциях, в них объединяется искусственное и живое.

Треш

Красота в страшном – философия стиля треш. Человек с таким изображением вызывает яркие впечатления у окружающих, от него невозможно оторвать взгляд.

Трайбл

Абстрактные рисунки пользуются невероятным спросом. С самыми разнообразными формами, хитрыми сплетениями линий. Узоры выглядят необычно и привлекательно.

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