Искусство татуировки: популярные стили украшения тела

Древнейшим культурным явлением, история которого начинается с первобытных времен, является украшение тела с помощью татуировки. Символические рисунки в далекие дни содержали определенный смысл. Их задачей было напугать противника, а также это были отличительные знаки отдельных кланов.

В настоящее время сформировалось большое количество направлений в нанесении рисунка на тело, и самые древние, и инновационные. Культура татуировок становится популярной во всем мире среди представителей самых различных слоев населения. Пару десятков лет назад рисунок на теле делали в основном неформалы и неисправимые романтики. Сейчас разнообразные рисунки украшают тела молодых людей, состоявшихся бизнесменов, публичных людей, даже серьезных политиков. Тату-салон West End гордится своими мастерами, которые реализуют любые пожелания клиента качественно, стильно, креативно.

Разнообразие стилей и направлений

Творческих идей в боди-арт необъятное количество. Наряду с этим сформировались основные направления со своими отличительными и узнаваемыми чертами.

Реализм

Рисунки на теле в данной технике выглядят реалистично, имеют тщательно прорисованные детали. Техника считается трудоемкой и сложной, картинка выглядит как фотография. Чаще всего клиенты заказывают татуировки, на которых изображены:

люди;

животные;

любимые персонажи фильмов и мультиков;

кумиры;

прекрасные пейзажи и т.д.

Чикано

История начинается с первой половины прошлого столетия, когда бесстрашные мафиози щеголяли татуировками исключительно черного цвета. Чикано относится к мексиканской культуре боди-арт.

Дотворк

На тело наносятся сложные рисунки с использованием особой техники, состоящие из целого ряда точек. В зависимости от того, с какой плотностью выполнено изображение, получается татуировка с разной контрастностью и яркостью.

Полинезия

Нательная живопись в этом стиле выглядит экзотично, ярко, со смысловой нагрузкой.

Биомеханика

Рисунки имитируют человеческое тело в механических конструкциях, в них объединяется искусственное и живое.

Треш

Красота в страшном – философия стиля треш. Человек с таким изображением вызывает яркие впечатления у окружающих, от него невозможно оторвать взгляд.

Трайбл

Абстрактные рисунки пользуются невероятным спросом. С самыми разнообразными формами, хитрыми сплетениями линий. Узоры выглядят необычно и привлекательно.