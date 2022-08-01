В мегаполисах и крупных городах вечно занятым жителям не хватает времени на полноценные прогулки с домашними питомцами. Многие владельцы, занимаясь работой, домашними делами выводят своих воспитанников утром и вечером не более чем на 15 минут. Собакам требуются движения, бег, игры. Пребывание на улице для животных огромная радость, новые впечатления, положительные эмоции. Псы любят дышать свежим воздухом, общаться друг с другом, передвигаться по чужим следам.

Полноценные прогулки с четвероногими питомцами доступный бизнес не только для кинологов, но и людей, любящих животных, знающих особенности их поведения. Клиентами собаковода будут граждане, работающие дома или отправляющиеся на службу в офисы. В помощи нуждаются пенсионеры, которым трудно длительное время находиться на улице, поспевать за активными воспитанниками.

Выгулу собак в Санкт-Петербурге можно доверить профессиональным выгульщикам или открыть собственный бизнес по выгулу собак. В этой статье вы в подробностях узнаете как это сделать.

Рекламная деятельность

Начать бизнес можно одному в районе места проживания. Объявления расклеиваются на столбах около подъездов жилых домов, рядом с площадкой выгула собак. Напечатанные листовки с описанием услуги по невысоким ценам распространяются по почтовым ящикам. Следует просмотреть всю информацию на конкурентов, изучить методы их работы. Средняя стоимость часа прогулки от 100 до 300 руб. зависит от породы и веса животного. Небольшие брошюрки и визитки раскладываются в зоомагазинах и ветеринарных клиниках.

Информация размещается на бесплатных досках в интернете. Нужно сделать сайт, где помещается фотография собаковода с описанием положительных качеств и профессиональных навыков. Клиентам предоставляется возможность позвонить по указанным телефонам или сделать заказ онлайн.

Необходимые документы

Надеяться сразу на высокие доходы не приходиться. Вначале выгул собак будет просто небольшой подработкой. На питомцев, с которыми часто нужно встречаться, составляется каталог. Карточки содержат сведения о породе, возрасте, характере и привычках пса. Информация о домашнем любимце поступает от хозяев. Сначала предприниматель знакомится с собакой, затем отправляется на прогулку. Для налаживания дружеских отношений важно знать основные правила общения с животными. Воспитаннику нельзя смотреть в глаза, гладить по голове. Подходить к зверю нужно сбоку, чтобы не вызвать у него агрессии. Постепенно количество клиентов будет увеличиваться. С постоянными заказчиками заключаются договора, куда вносятся пожелания владельцев, обязанности выгульщика, стоимость работы. Для оформления документации нужно получить статус индивидуального предпринимателя или юридического лица. Необходимо выбрать форму добровольного страхования. Фирма поможет собаководу в сложных ситуациях непредумышленного причинения вреда животным и третьим лицам. В случае возникновения претензий владельцев страховая компания защитит интересы клиента в суде, возместит пострадавшим моральный и материальный ущерб.

Собака, сорвавшаяся с поводка, может убежать, потеряться, подраться с не понравившимся псом. Животные неожиданно нападают на прохожих. Не всегда удается заметить, что с земли подобрал и съел питомец.

Описание работы

Предпринимателю, не имеющему достаточного опыта, лучше иметь дело со спокойными доброжелательными породами. Новичку желательно ознакомиться со справочной литературой по дрессировке, воспитанию и уходу за собаками. Активные питомцы обычно выгуливаются только на поводке. Иногда встречаются хозяева, разрешающие отпускать своих четвероногих друзей свободно побегать. В этом случае в договор вносятся дополнительные условия. За агрессивные бойцовые породы без наработанных навыков лучше не браться. Следует проверить список собак, которых можно выводить только на коротком поводке в наморднике. Трудно удерживать тяжелых питомцев весом около 100 кг.

Со временем постоянные клиенты могут попросить воспитателя взять пса на передержку на время отъезда за дополнительную плату. Заработок зависит от количества заказов в день. Удобно, когда адреса проживания владельцев находятся рядом.

Виды обслуживания

За невыполнение правил выгула собак по законам РФ полагается штраф. С питомцем можно находиться на расстоянии не меньше 50-ти метров от жилых домов, детских площадок, оздоровительных учреждений, памятников архитектуры. Все собачьи отходы требуется собирать в специальные мешочки.

Клиентам предлагаются различные варианты услуг, отличающихся трудоемкостью и расценками. Обычным поручением считается стандартная прогулка, оплачиваемая по часовому тарифу. На дрессировку, игры, мытье лап после прихода домой с улицы, кормление составляется отдельный прайс-лист.

Современное обслуживание предусматривает занятия только с одним псом. Два или три питомца выводятся вместе, если они члены одной семьи. Многие хозяева требуют предоставления отчета о каждой прогулке. Для них делаются фотографии собаки в разные периоды времени.

Развитие деятельности

Правильная организация бизнеса будет способствовать увеличению заказов. Нужно заводить знакомства на собачьих площадках. Псы будут радостно общаться с друзьями. Хозяева в дальнейшем пополнят список клиентов. Рост количества поручений потребует дополнительного персонала. Можно договориться на частичную занятость с ветеринаром для периодического осмотра питомцев, получения паспорта с его медицинскими показателями. Заключается договор на содержание собаки с гостиницами или частными лицами, занимающимися передержкой животных. С поступающими по рекламе заказами, предприниматель уже не может справиться

самостоятельно, приглашает новых сотрудников.

В будущем рост дохода позволит расширить организацию, открыть отель для животных. Людям, любящим животных, можно остановиться на определенном этапе. Каждодневные прогулки на свежем воздухе в любую погоду, активные движения, интересное общение с воспитанниками, станет интересной работой с достойным заработком.