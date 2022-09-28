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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Верхняя одежда » Разновидности мужских брюк, сочетания в образах

Разновидности мужских брюк, сочетания в образах

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
x-moda.ru
Существует множество видов мужских брюк для самых разных случаев.

Существует множество видов мужских брюк для самых разных случаев. Это руководство по стилю предлагает исчерпывающий список брюк, которые должны быть у всех мужчин:

  1. Классические брюки. Качественные классические брюки необходимы всем мужчинам для элегантного формального или повседневного образа. Их можно сочетать с блейзером для работы или стилизовать наряд с рубашкой и кардиганом, который можно заказать по ссылке https://x-moda.ru/catalog/muzhchinam/muzhskaya_odezhda/kardigany. Лучшие классические брюки для мужчин изготовлены из высококачественных тканей и обычно имеют приталенную посадку. Черные, темно-синие, серые брюки – наиболее универсальные варианты.
  2. Брюки со складками. Выглаженные брюки со складками – не просто одежда, а заявление мужчины о том, что он стильный, уверенный в себе и умеет подать себя миру. Закатайте рукава рубашки, чтобы создать стильную и повседневную атмосферу с намеком на историю, или наденьте ее с яркой кожаной курткой, которая сделает любой наряд шикарным и современным.
  3. Брюки чинос. Брюки чинос имеют военное происхождение, поэтому бежевый, хаки – традиционные цвета. Изготовлены из прочного, дышащего хлопка и удобны для повседневной носки. Благодаря легкому материалу чиносы подходят для активного отдыха. Хорошо сочетаются с одеждой в разных стилях – от опрятных образов преппи из элитных школ Лиги плюща до деловых офисных нарядов.
  4. Хаки. Универсальные, удобные и модные брюки цвета хаки являются важной частью деловой повседневной одежды для мужчин. В сочетании с пиджаком или классической рубашкой брюки цвета хаки создают сдержанный стильный образ на любой случай. Основное различие между брюками цвета хаки и брюками чинос заключается в том, что первые прямые, со складками и сделаны из плотной хлопчатобумажной ткани для более классического вида, в то время как чиносы заужены, имеют видимую строчку и сделаны из легкого хлопка или смеси хлопка.
  5. Джинсы. Джинсы – основа гардероба всех мужчин. Качественная пара джинсов с хорошей посадкой отлично смотрятся в стиле кэжуал. Выбор стилей практически безграничен. Прямые, зауженные, широкие джинсы – можно поэкспериментировать с фасонами, которые подходят к типу фигуры и стилю. Черные, темно-синие простые джинсы сочетаются с оксфордской рубашкой, блейзером.
  6. Джоггеры. Джоггеры – спортивные зауженные брюки с резинкой на поясе и щиколотке. Подходят для повседневного, уличного стиля, прогулок по выходным и в качестве домашней одежды. Отлично сочетаются с толстовкой, курткой-бомбером, спортивным пальто.
  7. Укороченные брюки. Укороченные брюки напоминают о винтажной моде 80-х годов, но можно стильно обыграть их, добавив несколько современных штрихов. Укороченные брюки можно сочетать с оригинальными высокими носками для смелого, привлекающего внимание образа. Наденьте красивую рубашку с длинным пиджаком и модными туфлями, чтобы создать стильный формальный образ с характером. Можно купить готовые укороченные брюки или имитировать стиль, подогнув пару облегающих брюк до нужной длины.
  8. Брюки-карго. Брюки-карго имеют свободную посадку, большие накладные карманы по бокам штанин, выглядят урбанистично, современно. Выпускаются в разных землистых тонах. Черные, темно-зеленые, синие выглядят более сдержанно, чем традиционный верблюжий оттенок.
  9. Спортивные штаны. Спортивные штаны подходят не только для спортзала. Их можно использовать для утренней тренировки, прогулок или вечеринки с друзьями. Спортивные штаны так же функциональны, как и джоггеры, но изготавливаются из более теплых и плотных тканей. Лучший выбор – однотонные штаны нейтральных цветов не сильно мешковатого кроя с курткой-бомбером, стильными кроссовками. В любом случае, даже в спортивной одежде можно выглядеть круто.
  10. Кожаные штаны. Мужские кожаные штаны выглядят экстравагантно, добавляют мужественности, брутальности. От обтягивающих кожаных брюк для стройных парней до повседневных брюк для байкеров, которым нужна набивка, эти типы брюк предназначены для оригинального стиля. Можно выбрать натуральную черную кожу, замшу или искусственную кожу. Стоит начать с пары кожаных брюк с кожаными туфлями той же самой отделки.
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